Prima di vedere nei dettaglio i bonifici istantanei, parliamo in generale di cos’è il bonifico bancario. Cioè una classica funzione bancaria che permette di trasferire denaro da un conto all’altro.

Il bonifico istantaneo invece viene chiamato anche SEPA Instant Credit Transfer, si tratta di un nuovo metodo per trasferire denaro da un conto all’altro. A differenza del bonifico classico, questo avviene in pochi secondi, cioè il denaro viene traferito su un altro conto in pochi secondi. Quindi non si deve aspettare due giorni ma solamente 10 secondi. Questo metodo permette il trasferimento di denaro in tutti i paesi dell’Unione Europea ma anche quelli appartenenti allo SEE cioè lo Spazio economico europeo, come l’Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia, la Svizzera, il Principato di Monaco, San Marino e alcune affiliate dell’Impero britannico.

Il bonifico istantaneo può essere fatto in qualsiasi momento e a tutte le ore. C’è da dire però che a differenza di quello normale, questo ha una soglia di denaro che si può inviare di 15.000,00 euro.

Bonifici istantanei, quanto sono sicuri? Ecco la risposta: “attenzione”

Con i bonifici istantanei vengono fatte anche molteplici truffe. Ad esempio se si sta acquistando un determinato prodotto da un privato, bisogna fare attenzione. Questo soprattutto sui social, perché non c’è nessuna garanzia e quindi se non si fa attenzione si può essere truffati facilmente, soprattutto se si trova un offerta molto vantaggiosa ma molto insolita.

Ovviamente in questo caso, il compratore non può verificare se il venditore sia affidabile o meno, quindi, in questo caso è consigliato non pagare col il bonifico istantaneo, dato che non si può bloccare. Quando ricevono il denaro, ed è una truffa, i venditori spariscono nel nulla e non si può fare più niente. Quindi cercate sempre di controllare da chi acquistare e se dovete fare acquisti importanti è meglio spendere qualcosina in più nei siti ufficiali ed essere tutelati, che spendere qualcosa in meno ed essere truffati.