Come capire quando il tuo gatto ha degli insetti sul pelo

Una delle caratteristiche del nostro felino preferito è proprio quella della pulizia. Da sempre il gatto ha l’abitudine di pulirsi da solo, in moltissimi momenti della giornata lo sorprendiamo in un angolino a leccarsi il pelo. Ma non sempre il pelo del nostro gatto è sempre pulito. Con l’arrivo delle stagioni estive, il gatto potrà essere vittima di diversi insetti come le pulci. Come facciamo a capire quando il nostro gatto potrebbe avere degli insetti?

Prurito eccessivo

Uno dei primi segnali che indicano che il tuo felino potrebbe avere degli insetti, è proprio quello del prurito eccessivo. Con il prurito cambia anche la sua igiene personale. Puoi, ad esempio, notare che le operazioni di auto-pulizia assomigliano più ad uno sport estremo che a un passatempo rilassante. Peccato però che il tuo gatto, un vero professionista in materia di igiene personale, non può nulla contro l’attacco degli insetti, come ad esempio le pulci.

Macchie sul pelo

Un altro tipo di segnale è quello del notare, sul pelo del nostro gatto, delle macchioline: è molto probabile, infatti che le macchioline siano gli escrementi di questi fastidiosissimi parassiti. Gli insetti, in particolare le pulci mordono la pelle dell’animale ripetutamente per nutrirsi e le loro feci, che contengono il sangue digerito, appaiono come macchioline nere sul pelo o sul pettine. Se noti la presenza di queste macchioline, simili a granelli di pepe, prelevane un campione, appoggialo su un tovagliolo o un telo bianco e bagnalo con dell’acqua. Se le macchioline diventano rosse, si tratta di escrementi delle pulci.

Evita alcune zone in casa

Le uova e le larve di pulci si annidano soprattutto nella moquette, sotto i battiscopa, negli imbottiti e nei tessuti d’arredo. Il tuo gatto non ci metterà molto a capire dove si nascondono questi parassiti e, in men che non si dica, inizierà a evitare tutte le zone infestate. Presta quindi la massima attenzione: è importante passare l’aspirapolvere regolarmente e meticolosamente svuotandolo al termine delle pulizie in modo che le pulci non si annidino al suo interno. Se la cuccia del tuo gatto è infestata dalle pulci, lavala con del sapone detergente e acqua calda: le pupe possono rimanere dormienti per molti mesi. L’unico modo per evitare gli insetti è proprio quello di prestare attenzione.

Perdita di peso

Potrebbe capitare che il tuo felino ingerisca, per sbaglio, una pulce infetta mentre si pulisce durante la giornata. La tenia entra nel tratto digerente dell’animale, si aggancia alla parete intestinale e qui si alimenta e cresce. La presenza di tenia è generalmente asintomatica nei gatti ma rappresenta un pericolo per la salute, soprattutto se in casa ci sono bambini piccoli.