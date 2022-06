L’apatia per definizione è spesso associata alla pigrizia ma in realtà si tratta di qualcosa di più profondo e radicato: dal punto di vista psicologico infatti rappresenta uno stato mentale associabile alla mancata volontà di provare emozioni, spesso caratterizzata da un atteggiamento di indifferenza nei confronti delle persone e della realtà. Se viene effettivamente diagnosticata come malattia, può avere diverse cause ma anche in maniera non così radicata può essere associata a diverse tipologie di persone. Quali sono, secondo lo zodiaco, i segni più apatici in assoluto?

Conosci i segni più apatici dello zodiaco? Sono questi 3!

Acquario

La sua “specialità” e isolarsi dai contesti che non gli appartengono, ma questo pur garantendogli una “vita di fuga mentale” sempre a disposizione, ha anche effetti negativi: lo fa apparire distaccato e poco empatico (quando in realtà lo è) ma allo stesso tempo lo disabitua a provare un complesso corredo di emozioni. Spesso Acquario è apatico anche dalla percezione esterna.

Vergine

Distaccato lo è di natura ma sopratutto perchè è naturalmente selettivo: Vergine è un segno che è molto “divisivo”, o bianco o nero e per questo motivo o qualcosa può interessargli parecchi oppure per niente. Non ci sono vie di mezzo, ed è per questo motivo che l’apatia prende il sopravvento in più di un’occasione.

Scorpione

Tende un po’ troppo a chiudersi in se stesso e non confidarsi con gli altri, un po’ perchè non sempre riesce a mettere l’interlocutore sullo stesso piano comunicativo, un po’ perchè inevitabilmente per pigrizia. I confronti tuttavia rappresentano il “pane quotidiano” per Scorpione, che inevitabilmente crolla nell’apatia molto spesso.