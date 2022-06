Il concetto di “serietà” relazionato alle personalità è relativamente personale, anche se alcuni tratti evidenziano una predominanza a trasmettere un atteggiamento “serio” condiviso da quasi tutti: una persona “seria” viene naturalmente contrapposta alla leggerezza e alla frivolezza d’animo ma non necessariamente il “serio” è “pesante”. Come ogni tratto, essere seri viene considerato un pregio in alcuni ambiti (come quello professionale) ma è anche un limite importante nell’ambito delle relazioni interpersonali. Alcuni segni zodiacali tuttavia portano questo concetto all’eccesso: ecco quali sono i più seri secondo lo zodiaco!

Questi segni zodiacali sono seri…forse anche troppo! Li conosci?

Vergine

E’ il segno “serio” del tipo austero, come se nascondesse qualcosa oppure si considerasse “troppo in gamba” da aprirsi emotivamente in modo semplice. Si tratta quindi di una serietà che è “auto imposta”, anche perchè nel privato sa come godersi la vita. Ma spesso è troppo “inflessibile” e mostra poco le proprie emozioni.

Scorpione

Non sono sempre seri, ma indubbiamente amano evidenziare questo lato del proprio carattere che indiscutibilmente, c’è ed è a tratti predominante. Sono considerati seri perchè professionali ma anche perchè non sempre stanno allo scherzo, anzi, tendono a prendersela se sono loro le vittime designate.

Capricorno

E’ indubbiamente una facciata, quella seria, per Capricorno che anche se non lo ammetterà facilmente, è un insicuro nato. La serietà infatti spesso si traduce in una manifestazione di inadeguatezza, ma è per l’appunto, una percezione in quanto spesso i rappresentanti di questo segno hanno numerose doti e tendono a sottovalutarsi parecchio. Preferiscono nascondersi dietro un muro di austerità molto spesso.