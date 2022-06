L’hobby del giardinaggio è uno dei più tradizionalmente conosciuti e “coltivati”, da molti secoli: in primis per una necessità legata all’approvvigionamento di cibo, ma anche per fattori estetici in quanto l’impatto che molte piante e fiori hanno sul nostro umore è conosciuto da molto tempo ed è stato spiegato anche molto accuratamente dalla scienza moderna. Non tutte le piante dotate di fiore possono vantare una sorta di “doppio ruolo” come la calendula, ossia un fiore dotato di eccellenti proprietà officinali, essendo infatti molto apprezzata in erboristeria ma anche dal punto di vista estetico.

Ecco 3 motivi che ti sorprenderanno per coltivare la calendula

Coltivare la calendula infatti non è assolutamente difficile e presenta anche diverse proprietà interessanti. Si tratta del fiore della pianta nota come Calendula officinalis, variante vegetale denominabile pianta perenne che sviluppa fiori sopratutto nella stagione estiva. Questi fiori sono conosciuti per avere l’inconfondibile aspetto rotondo, dall’arancione chiaro.

E’ nota fin dall’antichità per diverse proprietà officinali e mediche:

Ha sopratutto capacità cicatrizzanti ed antinfiammatorie, in molte culture sopratutto quelle indoeuropee (la calendula proviene molto probabilmente dal nord Africa, ma è molto diffusa in ogni condizione di caldo non estremo), dove preparati basati su questa pianta sono utilizzati ancora oggi per curare le infiammazioni del cavo orofaringeo e per favorire la guarigione di ferite e bruciature.

Gli estratti a base di calendula sono utilizzati per contrastare anche molti problemi della pelle come gli eczemi ed i brufoli.

Le foglie e i petali della calendula sono commestibili e sono utilizzate in molte culture come cibo vero e proprio. Nell’ambito delle coltivazioni risultano essere utili anche per le altre varianti di vegetali in quanto piuttosto resistenti ai parassiti: possono addirittura “dissuadere” alcuni “ospiti sgraditi” come gli afidi a “stare alla larga”.