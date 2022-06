Anche se non occupa più i pensieri comuni in modo così importante come è stato negli ultimi due anni, il contesto legato alle criptovalute è oramai globalmente piuttosto accettato e riconosciuto anche da parte di chi di finanza ha poca dimestichezza. Bitcoin è stato fondamentale per lo sviluppo e l’applicazione del concetto stesso di valuta basata su crittografia, in quanto è stata la prima criptovaluta (in inglese cryptocurrency) a trovare applicazione nel mondo reale. Perchè conviene acquistarla ora?

Bitcoin è stata sviluppata sul finire dello scorso decennio, opera di un non ancora ben precisato programmatore: Satoshi Nakamoto, l’identità che ancora oggi “nasconde” la mente che è dietro Bitcoin. Se per i primi anni di vita Bitcoin non ha raccolto consensi diffusi, a partire dal decennio successivo sempre più persone hanno iniziato a investire varie quantità di denaro proprio su questa crypto, che come tutte le esponenti della categoria, non risulta gestibile o controlabile dal punto di vista del valore da autorità o governi. Dietro all’ottenimento e il possesso dei BTC, ossia le “monete” vere proprie, ossia le unità che sono scambiate, vi è un continuo ed intenso lavoro definito mining.

Sostanzialmente ciò che contribuisce alla crescita del valore dei token è la domanda-offerta: più gente è intenzionata ad una criptovaluta, tanto più alto sarà il valore.

Ecco perché ti conviene acquistare Bitcoin: “approfittane subito”

Perchè puntarvi ora? Bitcoin attualmente è valuato circa 20 mila dollari, quindi una quotazione al ribasso rispetto a circa un anno fa: a maggio 2021 infatti è stato raggiunto il picco massimo del valore, che ha sfiorato i 70 mila dollari. Investire ora su Bitcoin potrebbe essere la scelta giusta, proprio perchè le quotazioni sono al ribasso: sono molti infatti ad auspicare un futuro rialzo, una volta che la situazione legata al contesto socio politico si sarà “calmata”.