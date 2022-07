È scaduto il termine per l’esonero per il secondo semestre del Canone Rai, previsto per il 30 giugno 2022. Ma chi ha effettivamente ha il diritto di beneficiare di questa cosa?



Innanzitutto vale ovviamente, per chi non ha una televisione. Questo esonero può essere chiesto due volte l’anno, cioè entro la fine di gennaio, che vale per tutto l’anno ed entro il 30 giugno, che vale solo per metà anno. Chi possiede una televisione é costretto a pagare 90 euro, che sarà addebitato direttamente sulla bolletta della luce. Come in ogni cosa però, ci sono delle persone che sono esentate da questa sorta di “tassa”. Andiamo a vedere chi sono e se rientri in una di queste categorie.

Canone Rai, non pagarlo se rientri in queste categorie: “pazzesco”

Come abbiamo già detto, ogni anno si deve pagare il Canone Rai, che viene imposto direttamente sulla bolletta. Ci sono persone però che sono esonerate da questo pagamento. Ad esempio gli anziani che hanno un reddito molto basso possono non pagarlo. In particolare, stiamo parlando di persone che hanno più di 75 anni e che hanno un reddito inferiore a 8 mila euro. Inoltre, per loro i termini per fare la domanda di esenzione sono diversi, cioè la prima é entro il 30 aprile, mentre l’altra è il 22 agosto.



Ad essere esentati sono anche i militari delle Forze Armate Italiane, le Case del soldato e il Sale convegno dei militari delle Forze armate, gli ospedali militari. Mentre non sono esonerati chi ha un alloggio privato sempre all’interno della base militare.

Hanno diritto a chiedere L’esonero anche i Militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Nato, gli agenti diplomatici e consolari (solo per Paesi che hanno lo stesso trattamento per i diplomatici italiani). Sono esonerati anche chi vende o aggiusta le televisioni. Quindi se rientri in una di queste fasce, devi sapere che puoi evitare di pagarlo.