Per scegliere un ottimo detersivo per i nostri capi bisogna seguire delle piccole regole. Ad esempio una cosa fondamentale è che si sciolga con facilità, così da non fare formare i granellini che si depositano sulla biancheria. Inoltre, deve penetrare nelle fibre così da pulire e profumare tutti i tessuti, così da non creare ingorghi nella vaschetta porta-detersivo.

Quindi possiamo dire che il detersivo liquido è la miglior scelta per i capi che devono essere lavati in lavatrice. Bisogna anche dire che quelli liquidi sono più profumati e quindi hanno un effetto deodorante a lunga durata e di piacevole impatto. Questo perché la formula contiene aromi volatili idro-resistenti, che non vengono lavati durante il risciacquo.

Per scegliere un detersivo bisogna seguire delle guide, soprattutto per la lavatrice. Innanzitutto si devono leggere le etichette per controllare i principi attivi del detersivo. Ad esempio, se laviamo spesso gli indumenti è meglio sceglierne uno forte, magari con la con la candeggina.

Invece, ad esempio, se ci sono dei bambini, dei neonati o delle persone magari più fragili, è meglio prendere un detersivo con del disinfettante antibatterico o l’ossigeno attivo. Inoltre, anche la profumazione è fondamentale, ma su questo, ognuno ha il suo punto di vista, dato che si tratta di una cosa soggettiva.



Dobbiamo anche considerare il rapporto qualità/prezzo. Il detersivo deve costare il giusto ma deve anche essere di qualità.



Dopo aver elencato queste piccole regole andiamo a vedere uno dei prodotti migliori in circolazione. In base alle recensioni delle persone che l’anno già provato andiamo a vedere qual è.

Se desideri capi dal profumo persistente di pulito, dovresti provare questi prodotti

Il prodotto migliore è General Eco Bio, che si può acquistare sia nei negozi specifici, nei supermercati o anche online. Online si trovano anche grandi confezioni, così da risparmiare. Questo prodotto è eco-compatibile ed eco-sostenibile. Ha ingredienti a basso impatto ambientale e la confezione è totalmente riciclabile.

C’è da dire anche che per fare il flacone, usa il 25% di materiali di riciclo. Sul retro, si trovano le dosi da utilizzare, in base al peso e alla durezza dell’acqua, così da evitare sprechi, soprattutto in questo periodo di siccità. Questo detersivo è un ottimo deodorante, che profuma i capi in modo intenso e persistente.

Questo succede anche se la biancheria viene lasciata troppo in lavatrice, il profumo sarà comunque bello e intenso.