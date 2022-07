L’intrarprendenza indica, dizionario alla mano, una capacità di mettersi in evidenza sul piano pratico senza particolari remore, anche affrontando rischi e potenzialità, il tutto unito ad un po’ di sfrontatezza e avventantezza, che solitamente indica una protezza di riflessi nell’agire. Insomma, l’intraprendente non è necessariamente un avventato, anche se spesso da questa impressione. Risulta essere un po’ il contrario della prudenza estrema, e per questo solitamente sono considerabili molto “attraenti”. Quali sono questi segni, secondo lo zodiaco, ossia i più intraprendenti?

Conosci i segni zodiacali più intraprendenti? Sono questi!

Ariete

E’ un po’ il simbolo dell’intraprendenza pura, quella poco ragionata e fortemente impulsiva: Ariete, come simboleggia anche l’animale vero e proprio ama anche mettersi in mostra: pur di primeggiare e di evidenziare le proprie capacità spiccano effettivamente per inventiva e senso pratico, insomma non è solo apparenza ma anche tanta sostanza. Non si fanno problemi di nessun tipo, anche se sono poco preparati.

Scorpione

Meno “evidente” il senso di intraprendenza dello Scorpione ma comunque molto evidente. E’ maggiormente ragionatore, per questo motivo non “spicca”. Ma spesso è proprio questo segno che riesce ad avere ragione sulle avversità. Quando si mette qualcosa in testa è difficile arrestare la sua convinzione.

Capricorno

Non è assolutamente un segno “passivo”, che aspetta il da farsi. Anzi, afferra il “toro per le corna” e quindi naturalmente è portato a tenere mente e fisico sempre impegnati. Anche se devono “sporcarsi le mani” non si tirano indietro anche se questo comporta più di qualche rischio, Capricorno considera queste eventualità come accettabili.