Un’azienda molto famosa è la Telepass S.p.A., cioè una struttura che si occupa di mobilità, ovviamente sia urbano che extraurbano. L’azienda cominciò a svilupparsi nel 2017 e incominciò ad offrire offerte sia per i privati, che per le aziende, ognuno aveva il suo piano, flessibile e sicuro.



La Telepass è conosciuta anche per la gestione dei sistemi di pagamento automatico del pedaggio autostradale. Cioè fa passare le file senza fare la coda, grazie al pagamento che avviene in automatico una volta che si sono aperte le sbarre.

Il Telepass è di proprietà di Atlantia S.p.A., il quale come abbiamo già detto, permette di pagare in automatico il pedaggio autostradale con il telepedaggio. Questo strumento fu introdotto in Italia nel 1989 da Società Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.A., oggi chiamata Telepass S.p.A..

Telepass, attenzione se lo usi su un’altra auto: ecco cosa rischi

Per usare questo dispositivo, bisogna abbinare una targa dell’auto. Questo è ovviamente obbligatorio, in caso contrario, si può rischiare anche una multa per la targa non registrata.



Per non pagare il pedaggio, o meglio per saltare la fila e quindi pagarlo automaticamente, ci facciamo prestare il Telepass, potremmo avere una brutta sorpresa a casa, cioè una multa. Oltre a questo, inoltre, il proprietario del Telepass dovrà pagare tutta la tratta dell’autostrada.

Il telepass si può associare anche ad un secondo dispositivo, in base al contratto. Ma devono essere entrambi registrati. Il dispositivo si può richiedere presso un Punto Blu delle autostrade, online cioè sul sito ufficiale, ma anche nelle banche convenzionate.

Per fare il contratto, bisogna fornire i dati anagrafici, il luogo di residenza, il codice fiscale e il documento d’identità. Serve anche il numero di telefono, l’email, l’Iban che serve per pagare e la targa o le targhe che devono essere registrate.



In questo modo la targa sarà abbinata al dispositivo e quindi non ci sarà nessun problema.