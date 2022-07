Anche se formalmente “esistono” da poco più di un decennio, le criptovalute oramai costituiscono una forma di strumento economico e finanziario, che pur facendo parte di una sezione “separata” della finanza tradizionale, ne è oramai legato in maniera ufficiale. Anche se i più tradizionalisti non prendono ancora in reale considerazione le valute basate su crittografia per motivi pratici ma anche concettualmente, oramai il mondo crypto, anche perchè molto differenziato, non può essere “ignorato”. Il contesto attuale non sembra essere favorevole per la stragrande maggioranza delle critovalute, e anche Dogecoin, la prima meme crypto in assoluto ha dovuto fare i conti fin dall’inizio del 2022 ad una flessione.

Meme crypto

Dogecoin, concepita quasi 10 anni fa, ha avuto un ruolo concettuale di estrema importanza del mondo crypto in quanto ha permesso a tantissime persone ancora poco informate sulla natura di queste valute ad avvicinarsi e comprenderne il funzionamento. Questo a causa di una natura apparentemente “scherzosa”, in quanto Dogecoin fin dal principio non ha avuto grandi obiettivi se non quello principale di essere una forma di “parodia” di Bitcoin, da sempre considerata la criptovaluta di riferimento. A distanza di qualche anno Dogecoin, che fin da subito a “attirato” le simpatie di numerosi investitori sia piccoli che grandi, è stato utilizzato come piattaforma per crowdfunding ed enti di beneficienza. Con il successo sono arrivate anche le capitalizzazioni e quindi anche il valore dei token, inizialmente quasi impercettibile ha iniziato a salire, grazie anche all’influenza di grandi investitori come Elon Musk.

Dogecoin, ecco i motivi del rialzo: “la spiegazione sconvolge tutti”

Dopo un processo di “calo” del valore, nelle ultime settimane Dogecoin ha fatto registrare un aumento non lontano dal 10 % del valore: i token DOGE hanno infatti “reagito” immediatamente alle parole proprio di Musk, che attraverso Twitter ha confermato di continuare a supportare la valuta nata nel 2013. Secondo rumors, avendo acquisito proprio la proprietà del popolare social media, Dogecoin potrebbe essere implementato a tutti gli effetti al suo interno.