Ecco i 5 motivi per i quali lasciare indisturbate le lucertole

Capita almeno una volta al giorno di incontrare una lucertola nel nostro cammino, che sia in mezzo al verde o persino nel nostro orto. Ma, ancora prima di reagire, bisogna dire alcune cose su questi rettili!

Sono innocue

Ebbene si, per quanto a primo impatto potremmo esserne terrorizzati, le lucertole presenti nella maggior parte del territorio italiano sono le lucertole campestre e la lucertola muraiola. Queste ultime due specie prediligono ambienti soleggiati ed aridi, quindi potremmo ritrovarcele pure nel nostro orto! Ma è giusto tenere a mente che, la maggior parte delle vote, questi rettili tenderanno a fuggire dalla presenza dell’uomo. Se ne siete terrorizzati, basta semplicemente allontanarla battendo i piedi per terra: il rumore spaventerà il rettile e tenderà a nascondersi.

Perfetta disinfestatrice

La lucertola è una perfetta disinfestatrice, e tutto questo in maniera completamente naturale. La lucertola comune si nutre principalmente di insetti come le larve e i bruchi. La sua alimentazione è basata sulla predazione di mosche, zanzare, falene, farfalle, scarafaggi, grilli e piccoli invertebrati come ragni e porcellini di terra. Ma ricordate anche che oltre agli insetti, le lucertole apprezzano anche frutta zuccherina e matura, come mele, fragole o more. E’ utile dare alle lucertole della frutta poiché queste sono particolarmente ghiotte anche dei moscerini dell’aceto che si radunano, appunto, intorno ai frutti molto maturi.

Caratteristiche particolari

Una delle caratteristiche che rende la lucertola un rettile del tutto singolare è quella della ricrescita della coda. Per difendersi dai suoi predatori, infatti, la lucertola mette in atto un meccanismo difensivo inconfondibile. Con delle potenti contrazioni muscolari riesce a provocare il distacco della coda per fuggire alle grinfie del suo assalitore. Questa particolare capacità è detta anche ‘strategia dell’autonomia’. Col tempo, la coda ricresce fino ad acquisire il suo aspetto iniziale.

La morte apparente

Acune specie riescono ad innescare un altro meccanismo difensivo che è quello della ‘falsa morte’. Attuando questo meccanismo, esse simulano una morte apparente, di fatti, il predatore viene ingannato e molto spesso rinuncia alla sua preda. Inoltre, essendo di un colore verde acceso (in certi casi) riescono a mimetizzarsi molto bene con il terreno.

Aiuta l’equilibrio biologico

La lucertola poiché si nutre di lumache e di insetti nocivi, è ritenuta essere un animale molto utile. Essa infatti, insieme ad altri insettivori, contribuisce a frenare l’invasione di insetti che potrebbero risultare dannosi. Se questi insetti non venissero combattuti e in parte distrutti, il loro numero aumenterebbe a dismisura e verrebbe turbato l’equilibrio biologico esistente in natura. Per questo, come per altri motivi, è giusto rispettare la vita di questi rettili.