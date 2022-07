Basilico e pomodoro sono ormai simbolo dell’Italia, ormai questi alimenti sono diffusi in tutto il mondo, ma in Italia sono ancora i protagonisti indiscussi della nostra cucina. Il basilico, essiccato o fresco, oltre che in cucina, può essere usato esclusivamente come correttore del sapore di tisane utilizzate a scopo digestivo. Considerato un efficace antibatterico e antinfiammatorio naturale. Grazie agli antiossidanti che racchiude è molto notevole nella lotta ai radicali liberi, che causano un invecchiamento cellulare precoce.

Ulteriormente, svolge un’azione antinfiammatoria mirata nella zona dell’intestino. Il pomodoro invece è fonte di eccellentinutrienti, specialmente di potassio, fosforo, vitamina C, vitamina K e folati. Il colore rosso dei pomodori è dovuto ad un antiossidante, il licopene, la cui azione è adiuvata da altri due antiossidanti ossia luteina e zeaxantina.

Ecco cosa succede quando mangi pomodoro e basilico crudo: “assurdo”

La presenza delle sostanze appena viste, in particolare il licopene, conferisce al pomodoro proprietà antiossidanti, diuretiche e preventive, ma non solo. Vediamo i benefici che offrono questi alimenti.

Aiutano contro i tumori, questo grazie alla agiatezza di sostanze antiossidanti, principalmente il licopene, il consumo regolare di pomodori è in grado di ridurre drasticamente il rischio di cancro ad esempio al seno, alle ovaie, alla prostata e al pancreas, svolgendo una buona azione preventiva. Poi riducono la pressione arteriosa, il potassio contenuto nei pomodori difatti opera da vasodilatatore per cui è un grande appoggio per chi soffre di pressione alta.

Di conseguenza il consumo di pomodori diminuisce i rischi uniti alla pressione alta come gli ictus. Consumare una bevanda a base di pomodoro e basilico, pertanto, è salutare specialmente in estate quando ricercate qualcosa che rinfreschi. Tale bevanda nutre e sazia senza stare ore e ore ai fornelli con il calore intollerabile.

E per codesto motivo, i succhi vegetali rappresentano più di una semplice alternativa, per un approvvigionamento di benessere. Bere questo succo rafforzerà il vostro sistema difensivo, questo perché il basilico stimolerà la diuresi e il transito intestinale e il pomodoro, ricco di licopene, presagirà antiossidanti e difenderà il cuore.

Adesso non vi resta che consumarlo una volta al giorno per un minimo di due settimane per cominciare a beneficiare delle sue molteplici proprietà. Questo vi aiuterà ad affrontare anche le giornate più difficoltose e ponderose.