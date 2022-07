Siamo “animali sociali” e ineviabilmente la condizione mentale “sana” ci porta a sentirci importanti almeno per qualcuno. La nostra condizione sociale influisce parecchio sulle necessità e sopratutto le personalità più espansive per definizione sono quelle più bisognose di attenzioni. Ma non solo in questo caso: anche coloro che sono più schivi e riservati possono manifestare questa necessità magari in modo meno “evidente”. Essere considerati per alcuni è qualcosa di fondamentale. Ecco i segni zodiacali che ambiscono ad avere le attenzioni più degli altri.

I segni zodiacali che amano le attenzioni sono questi. Ci sei anche tu?

Ariete

Non sono necessariamente egocentrici ma devono essere opportunamente essere percepiti come “considerati” anche per il semplice fatto che danno il meglio se sotto pressione e con gli occhi addosso. Le attenzioni conferiscono loro grande sicurezza e motivazione nella maggior parte dei casi, anche perchè amano avere il controllo completo di ogni contesto.

Leone

Loro si che sono bisognosi di attenzioni nel senso più puro del termine: è un egocentrico e solo il pensiero che qualcuno potrebbe non prenderlo in considerazione, rappresenta fonte di disagio per il Leone “medio”, che preferisce che si parli in maniera negativa piuttosto che non essere considerato.

Toro

Anche Toro è un segno che ama le attenzioni: questo non trova motivazioni vere e proprie in soluzioni pratiche quanto legate alle soddisfazioni personali: è un segno che ambisce al successo e questo non può manifestarsi se nessun lo nota. Ecco perchè è discretamente esibizionista e votato alla ricerca di attenzioni in ogni momento.