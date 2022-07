L’alloro in lavatrice ha effetti assolutamente incredibili: ecco quali

L’alloro in lavatrice è un’ottima soluzione per profumare in maniera naturale i tuoi capi soprattutto se sono sporchi di sudore. Uno degli odori più difficili da eliminare dalle fibre di tessuto. Ma l’alloro ha anche la capacità di ravvivare i colori dei capi un po’ stinti o consumati. Per essere efficace deve essere utilizzato con un altro prodotto altamente valido: il bicarbonato di sodio.

Ma allora come posso usare l’alloro in lavatrice? Ci sono due modi. Il primo è quello di utilizzare un macerato di alloro freddo. Il secondo è il metodo a caldo. Con entrambe le soluzioni posso usare il bicarbonato di sodio e volendo posso anche aggiungerci un goccio di candeggina qualora volessi far ritornare bianchi dei capi oramai diventati giallini. La candeggina va utilizzata al posto del bicarbonato di sodio e sempre e solo con i capi bianchi. A meno che non vogliamo far diventare bianca una maglietta colorata.

L’uso dei prodotti naturali in concomitanza con la lavatrice sta diventando una vera e propria necessità. Purtroppo, i prodotti pulenti venduti al supermercato sono fin troppo nocivi una volta che si disperdono nell’ambiente e inoltre, acquistando le confezioni andiamo ad aumentare i livelli di immondizia nelle nostre case. Per cui ritornare alle origini, rivalutando i metodi della nonna, può essere la soluzione per contrastare il cambiamento climatico e tutti i suoi spiacevoli effetti.

I vari usi dell’alloro in lavatrice

Il metodo a caldo o a freddo dell’alloro in lavatrice varia in base al tipo di prodotto che abbiamo. Se a casa possiamo disporre di una pianta di allora a cui togliere le foglie allora possiamo procedere con il metodo a caldo. Basterà mettere in infusione le foglie, una decina, e poi filtrare l’acqua una volta che si sarà raffreddata.

Al composto possiamo aggiungere un cucchiaio di bicarbonato di sodio ogni mezzo litro di macerato di alloro e abbiamo pronta la miscela. Non ci rimane che aggiungere questo composto all’ultimo lavaggio della lavatrice così da assicurare il profumo che i nostri capi desiderano nonché migliorare l’aspetto delle fibre del tessuto, mantenendo i colori vividi e lucidi.

Qualora non disponessimo di una pianta di alloro, non dobbiamo preoccuparci. Basterà acquistare l’alloro in polvere o in foglie essiccate e poi lasciarle in immersione nell’acqua fredda per una notte. Poi aggiungiamo come al solito il nostro quantitativo di bicarbonato di sodio e questa volta mettiamo la miscela in una bacinella d’acqua fredda con gli abiti da trattare.

L’operazione va fatta prima del lavaggio in lavatrice per aumentare il potenziale lavante, il profumo e la brillantezza dei capi colorati. Se invece abbiamo dei capi da sbiancare alla miscela di alloro aggiungiamo qualche goccia di candeggina. Lasciamo in immersione per alcune ore e poi possiamo mettere i capi a lavare in lavatrice.

Nell’ultimo lavaggio possiamo inserire la miscela a caldo dell’alloro così da aumentare il profumo. Questo metodo assicurerà maggiore resistenza ai nostri tessuti, dei colori più brillanti e un sottotono profumato davvero particolare. Sfruttiamo il potere dell’alloro in lavatrice soprattutto in estate quando le foglie hanno tutte le loro proprietà naturali ai massimi livelli.