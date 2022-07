Le lucertole mangiano questi insetti, ecco cosa possono fare

Le lucertole, in particolare la lucertola muraiola, sono molto diffuse nel nostro territorio italiano. La vediamo ovunque, anche in città e, malgrado possa sembrare una scelta insolita, sempre più persone scelgono addirittura di allevarne una in casa come un classico animale domestico. Ma ti sei mai chiesto cosa mangiano le lucertole?

La loro alimentazione

Ebbene, l’alimentazione delle lucertole è molto varia e mangiano invertebrati: insetti, vermi piccoli, bigattini, larve della mosca carnaria, moscerini e lombrichi. La loro dieta cambia in base alla specie a cui appartengono. Solitamente sono insettivore. Innanzitutto, l’alimentazione delle lucertole dipende dalle loro dimensioni e dalla loro capacità di cacciare le prede. Le formiche, ad esempio, sono senza dubbio il cibo preferito delle lucertole. Allo stesso modo, possono anche mangiare vermi e, a volte, lumache. Come avrai capito, si tratta di animali che si possono trovare in qualsiasi giardino e persino in alcune case e appartamenti, ecco perché è così comune vederle aggirarsi in angoli e pareti. Sottolineiamo che le lucertole non si nutrono di insetti morti, quindi se hai intenzione di adottarne una come animale domestico, dovrai fornirle il cibo vivo, ora che sai cosa mangiano le lucertole.

Nemiche dell’orto

Oltre ad essere delle perfette disinfestatrici di insetti, in maniera totalmente naturale, le lucertole possono essere anche nemiche dell’orto, proprio in base alle loro preferenze in quanto cibo. Le lucertole, infatti, si nutrono di fragole, fragoline e piccoli frutticini teneri. In questo caso, allontanarle dall’orto potrebbe essere l’unica soluzione per avere un raccolto felice. Se notate fragole con buchi o con parti mancanti, sappiate che non si tratta necessariamente di lucertole. Anche le lumache sono buongustaie e possono prendere di mira le fragole e le lattughe del vostro orto. Se possedete una lucertola come animale domestico sarebbe utile dare della frutta, perché sono molto ghiotte dei moscerini dell’aceto che si annidano proprio attorno a questi buonissimi frutti.

Cosa mangiano i cuccioli di lucertola

Se avete preso la decisione di adottare una piccola lucertola come animale domestico, bisogna tenere a mente alcuni consigli. Anche i cuccioli di lucertola si nutrono di insetti. Tuttavia, la loro dieta varia leggermente in termini di porzioni, poiché, come precedentemente accennato, bisogna aggiustare le dosi alle dimensioni. Ecco perché, per nutrire un cucciolo di lucertola, bisognerà offrirgli una preda di dimensioni minori, altrimenti non sarà in grado di ingerirla e potrebbe soffocarsi. Un grillo senza zampe potrebbe essere una buona opzione in questi casi.