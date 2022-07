Le personalità più complesse e diversificate nella maggior parte dei casi sono anche quelle che hanno un maggior controllo sulle proprie emozioni e sono maggiormente a conoscenza anche dei rispettivi limiti. La capacità di cambiare il proprio status caratteriale non è cosa da poco, così come lavorare sul proprio profilo mentale. Alcuni segni si “accettano” per quello che sono mentre altri risultano essere naturalmente pronti a “lavorare” su loro stessi. Quali sono secondo lo zodiaco, questi segni che lavorano molto sulle proprie capacità?

Ecco i segni zodiacali che lavorano molto “su loro stessi”. Li conosci?

Gemelli

Hanno una grande forza di volontà ma quando si applicano davvero danno il meglio nei confronti della loro persona. Gemelli comprende di essere difficile da sopportare a tratti e per questo risulta molto determinato e talentuoso nel migliorare il proprio carattere anche se spesso è troppo “duro con se stesso”.

Cancro

Si sente eccessivamente imperfetto il segno del Cancro, e quindi risulta un “Maestro” nel lavorare sul proprio carattere, anche se spesso lo fa in modo un po’ “crudele” nei propri riguardi: cerca con troppa frequenza di adattarsi al contesto anche se non valuta con frequenza che può essere quest’ultimo ad essere “sbagliato”. Dovrebbe essere più sicuro di se.

Scorpione

Equilibrato, sa quando lavorare sul proprio carattere e quando invece bisogna semplicemente accontentarsi dei propri pregi e difetti. Scorpione però non è mai totalmente soddisfatto ed è pronto ad ampliare i propri orizzonti percettivi. Sa bene che si può essere sempre una persona migliore, anche se questo lo porta a mettersi in discussione molto spesso.