Questo rimedio naturale allontanerà i piccioni dal tuo balcone

Esiste un rimedio che allontanerà i piccioni dal tuo balcone o dal tuo terrazzo in maniera definitiva. Almeno si spera! Infatti, i piccioni possono essere un grosso problema per i proprietari di case o per chiunque abbia un’abitazione vicina a un’area infestata dai volatili. Perché sono degli animali furbi e troveranno qualsiasi modo per entrare, soprattutto se c’è del cibo a loro disposizione.

Bisogna considerare poi che i piccioni si appollaiano spesso in gruppi numerosi, luoghi in cui si sentono al sicuro dai predatori e hanno facile accesso al cibo. Se non facciamo attenzione, potremmo riempirci con una colonia di piccioni che nidificano nella nostra proprietà. Fortunatamente, sono anche piuttosto paurosi ed esistono diversi modi per dissuaderli a stare intorno alla vostra casa.

Un rimedio che allontanerà i piccioni dal balcone

I piccioni sono abitudinari, quindi se hanno visto e scelto un posto che a loro piace tenderanno a rimanerci per sempre. Se c’è un punto in cui i piccioni atterrano, possiamo intervenire direttamente in quel punto per interrompere la loro venuta. Possiamo aggiungere una recinzione intorno al balcone oppure mettere dei dissuasori per far sì che non si avvicinino mai più.

Possiamo anche affermare che i volatili sono dotati di una certa intelligenza. Non li freghiamo con degli escamotage di poco conto dobbiamo intervenire con le maniere forti. Una soluzione potrebbe essere quella di sistemare un gufo finto vicino al luogo in cui stazionano. Meglio se a questo gufo mettiamo qualcosa che si sposta con il vento, come per esempio degli involucri riflettenti.

In questo modo i piccioni vedranno questo animale, decisamente più grande di loro e si spaventeranno. Trascorsi alcuni giorni, però, si renderanno conto che l’animale non è vivo e quindi un po’ alla volta si avvicineranno fino a ritrovare le vecchie abitudini. Ecco che diventa indispensabile aggiungere qualche dettaglio mobile così che rimangano con il dubbio se l’animale è vivo oppure no.

In commercio esistono anche dei gufi creati appositamente per allontanare gli uccelli infestanti che muovono testa e occhi. In alternativa, possiamo predisporre vicino al gufo finto uno strumento che emetta dei suoni così da spaventare i piccioni. Se vedranno che l’uccello si muove e produce anche dei suoni penseranno di trovarsi davanti a un vero predatore.

Altre soluzioni utili ed efficaci

I nostri animali domestici possono rendersi utili nella lotta contro i piccioni ma solo se hanno un istinto predatorio. Se amano stare in panciolle sul divano di casa, abbiamo poche probabilità che allontanino i piccioni. Urge dunque trovare una nuova soluzione. Prima di tutto controlliamo se per sbaglio lasciamo del cibo in giro. Togliendo la fonte di nutrimento potremmo eliminare il problema.

Se non hanno nessuna intenzione di andarsene possiamo rendere il punto di appoggio più scomodo con una rete o posizionando vicino una girandola che si muove con il vento. Un’altra soluzione è quella di posizionare una zanzariera a protezione di piccione. Infine, esiste uno strumento di illuminazione a raggi UV, dannosi per la vista dei piccioni che li farà desistere a rimanere nel vostro balcone.