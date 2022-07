Quella che stiamo vivendo in Italia è un estate davvero calda. Le cause di questa esatte sono molteplici, ma la più importante è la situazione ambientale che sta attraversando il nostro pianeta. Dati riportati dall’ONU ci dicono che ormai il nostro pianeta sta avendo picchi di temperatura da circa dieci anni, e difatti la stessa ONU si sta muovendo per raggiungere dei chiari obbiettivi per diminuire gli impatti ambientali e di conseguenza cercare di limitare questi effetti come il surriscaldamento globale.

Difatti è ancora caldo record in Italia, con temperature che potranno arrivare o addirittura oltrepassare i 40°C in diverse zone della penisola. Un caldo che rischia di sorpassare l’estate del 2003, quando l’intera Europa fu colpita da un’inconsueta ondata di calore. Sfortunatamente, stando alle previsioni stagionali attuate dai modelli matematici, questo caldo si prolungherà, sarà quindi caldo e secco a oltranza, con luglio e agosto che sfioreranno temperature record.

Il pericolo però è che queste temperature proseguano anche dopo la bella stagione, danneggiando le coltivazioni. È questo segnale di pericolo lanciato dagli esperti. Il rischio infatti è quello che il caldo causi l’evaporazione di fiumi, ruscelli, laghi. Dopo un inverno già molto secco e con scarse piogge è iniziata l’estate più rovente di sempre. Questo caldo accompagnerà con sé siccità e carenza di pioggia. A provarlo purtroppo sono le previsioni stagionali, elaborate con i modelli matematici che attraverso l’analisi di miliardi di dati al minuto hanno disegnato una linea di attitudine delle condizioni meteo climatiche a grande scala che va anche a due o tre mesi.

Estate più calda degli ultimi anni: ecco come intervenire e prepararsi

Negli ultimi 50 anni la media delle temperature massime estive mediata su tutta l’Italia è aumentata di 3°C circa, la media delle temperature massime estive è passata dai 27°C circa dagli inizi dei ’70 a valori intorno 30°C negli ultimi 5 anni.

Prepararsi a questa estate bollente diventa molto importante, uno dei consigli principali è di non sottovalutare l’idratazione, quindi bevete tanta acqua e cercate di stare il meno possibile sotto il sole rovente di mezzogiorno, i rischi di scottature importanti è molto alto. Infine cercate di avere anche una giusta alimentazione che non appesantisca il vostro organismo.