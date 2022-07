Gatti ed estate: 5 cose da fare per tenerli al sicuro

Con l’arrivo dell’estate, il caldo si fa sentire sempre di più, tanto che molti di noi non lo sopportiamo con facilità. E anche per i nostri amici animali è la stessa cosa. Il nostro gatto in estate soffre il caldo, e sta a noi imparare a capire come fargli vivere questi mesi afosi nel modo migliore possibile. Ecco una breve guida su come tenerli al sicuro dal caldo!

1: corretta alimentazione

La dieta e l’alimentazione del nostro gatto è da sempre un fattore fondamentale per la sua salute. Con l’arrivo delle giornate afose diventa ancora più cruciale. Di solito è strettamente consigliato di aggiungere, nei mesi più caldi, più cibo umido nella sua alimentazione restando sempre su portate leggere così da non rendere difficile la digestione. I pasti dovrebbero essere dati al gatto nelle ore più fresche del giorno, magari anche dividendole se necessario. Gli orari consigliati sono sempre quelli della mattina presto e subito dopo il tramonto.

2: idratazione costante

Con la stessa importanza della dieta, anche l’idratazione è importante in estate, ancora più che nel resto dell’anno. Proprio per questo, è fondamentale mettere sempre a disposizione del nostro micio una ciotola di acqua fresca e pulita. Non usiamo acqua troppo fredda, o con ghiaccio, o il gatto avrà problemi di stomaco; come ad esempio, potrebbe incorrere in problemi come la congestione. In questo periodo ancora più del solito, sarà importante assicurarci che il nostro micio beva abbastanza acqua.

3: ventilatore e aria condizionata

In casa noi abbiamo sempre l’abitudine di tenere l’aria condizionata accesa per poter godere di un riparo dal caldo estivo. Ma se avete con voi un micio, dovete ricordarvi di non abusarne troppo. Questi sistemi infatti creano un ambiente fin troppo freddo, aumentando quindi il rischio di influenza e raffreddore per i nostri amici a quattro zampe. E’ da sempre consigliato l’utilizzo di un ventilatore, che non punti direttamente dove si trova il gatto, meglio puntarlo verso l’alto, così da rinfrescare l’ambiente e muovere l’aria, senza pericoli per il nostro gatto.

4: l’ora del riposo

Riposare nelle ore più calde della giornata sarà un ottimo modo per dare sollievo al micio durante i momenti più afosi. Evitiamo quindi di farlo uscire, in balcone o in giardino, negli orari in cui il sole è troppo forte, meglio tenerlo in una zona fresca. Un buon trucco può essere anche quello di sollevare la sua cuccia da terra, anche di pochi centimetri, per ridurre il caldo che arriva dal pavimento.

5: il perfetto rinfresco

Come può accadere anche a noi, un calore eccessivo potrebbe rendere il nostro gatto stanco e spossato. Una pratica soluzione è inumidire un panno e passarlo sulla sua testa, ricordandovi sempre di fare attenzione a non bagnare le orecchie, e sulle zampe del micio, o usare dell’acqua fresca direttamente. Rinfrescare le zampe del micio può essere molto utile, perché i gatti mantengono bassa la loro temperatura corporea grazie ai loro polpastrelli.