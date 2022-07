Il basilico oltre ad essere simbolo della cucina italiana è anche un incredibile medicina naturale grazie alle sue incredibili proprietà terapeutiche. Il basilico è un’erba molto profumata e fragrante e le sue foglie delicate, dal sapore chiaramente aromatico. Fra gli antichi egizi e i greci, il basilico era valutato di buon augurio per l’aldilà e si utilizzava per le imbalsamature.

I cinesi e gli arabi erano a conoscenza delle sue proprietà medicinali, mentre i crociati ne imbottivano le navi per allontanare insetti e cattivi odori. Il basilico appartiene alla famiglia della menta piperita e le sue foglie tondeggianti ma lievemente a punta mutano da un colore verde intenso a tonalità violacee.

Il basilico crudo ha un effetto sull’organismo che nessuno conosce, attenzione

Questa pianta, come abbiamo già detto, ha notevoli proprietà nutritive e salutari ed è pieno di numerosissimi minerali e nutrienti tra cui la vitamina K e il manganese. È una buonissima fonte di rame e vitamina C, oltre che di calcio, ferro, acido folico e acidi grassi omega 3. Nuovistudi hanno provato che i benefici per la salute più peculiari del basilico li troviamo in due aree principali: gli oli volatili e i flavonoidi.

Quest’ultimi cooperano per proteggere la struttura delle cellule e i cromosomi dai danni di radiazioni e dai danni ossidativi dei radicali liberi. L’olio essenziale di basilico è risultato efficiente nell’inibire la crescita di batteri della famiglia Stafilococco, Enterococco e Pseudomonas, i quali non solo sono eccessivamente comuni, ma pongono serie complessità di trattamento in quanto hanno sviluppato un elevato livello di ostilità agli antibiotici.

Infine il basilico è una magnifica fonte di vitamina A, grazie alla sua elevata concentrazione di carotenoidi come il beta-carotene. Quest’ultimo è un importante antiossidante in grado di difendere le cellule epiteliali dai danni dei radicali liberi e aiutarne a prevenire l’azione ossidante sul colesterolo. Il colesterolo, difatti, genera le placche nei vasi sanguigni solo una volta ossidato e può aiutare ad aumentare i rischi di malattie cardiovascolari e aterosclerosi.

Il basilico crudo è un’ottima fonte di magnesio, un minerale importantissimo dalle grandi proprietà riposanti sia per i muscoli che per i vasi sanguigni, in grado di supportare la circolazione e ridurre il rischio di aritmie. Quindi possiamo dire che il basilico è un autentico diamante medico, soprattutto se mangiato crudo, vi aiuterà nel vostro fabbisogno giornaliero.