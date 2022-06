I ciclamini sono considerati dei fiori invernali, infatti sono molto sviluppati nelle serre già da settembre. Ne esistono di tanti colori come il viola, il bianco, il rosso e il rosa. le piante autunnali più diffuse. Pronti a colorare i nostri giardini alla fine dell’estate.

Il nome botanico di queste piante è Cyclamen persicum e fanno parte della famiglia delle primulacee. I ciclamini fioriscono dall’inizio dell’autunno fino alla primavera. Bisogna però fare attenzione alle gelate, che non sopportano, come non sopportano il caldo torrido. La temperatura ideale per il ciclamino è di 15-18 gradi, cioè temperature piuttosto miti.

Nelle zone più fredde, è meglio coltivare il ciclamino nei vasi in casa. Ne esistono di tante varietà e ognuna è adatta o per il giardino o per l’interno. Ad esempio le varietà più piccole, sono più resistenti al freddo e quindi sono più adatti ad essere coltivati fuori, in giardino. Vanno però comunque riparati nel caso di un freddo eccessivo.

Se hai foglie gialle nei ciclamini, devi usare questa tecnica

Prima di cominciare a parlare delle foglie gialle, dobbiamo precisare che non sempre si tratta di una malattia. Infatti potrebbe essere una condizione fisiologica a cui vanno incontro i ciclamini quando arriva il caldo. Quindi le foglie gialle compaiono quando comincia l’estate. Andiamo a vedere come prendercene cura in questi casi.

Tra le cause più diffuse troviamo la temperatura troppo alta. Ad esempio se avete messo questa pianta sopra ai termosifoni. Può capitare anche di sbagliare la posizione in cui si mette la pianta, cioè non ama molto la luce diretta del sole. Anche L’irrigazione può essere un problema, sia troppa che poca. Il ciclamino ha bisogno di un terreno umido, ma senza esagerare. Quindi prima di aggiungere altra acqua, toccate il terreno con una mano, se è umido, rimandate l’innaffiatura. Anche il nutrimento è importante, infatti bisogna concimarla nel modo giusto, sia nella fase di crescita, sia durante la fioritura.

Se le foglie sono diventate gialle per il caldo basterà metterla qualche giorno al fresco, magari in una stanza fredda della casa e il ciclamino si riprenderà.

Questo vale anche se il ciclamino è stato messo a contatto con i raggi solari diretti, basterà spostarla all’ombra e il giallo, lentamente andrà via.