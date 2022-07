Piante e alberi da potare dall’ 1 Luglio: ecco tutto quello da sapere e la lista

Per sapere quali piante e alberi da potare dal primo luglio puoi consultare la lista descritta all’interno dell’articolo. La lista si rende necessaria per velocizzare tutti i lavori di pulizia del nostro giardino e del nostro orto. La potatura è un’operazione estremamente importante poiché prepara la pianta alla prossima fioritura o fruttificazione.

Tra le piante da frutto che possiamo potare a partire dal mese di luglio ci sono i ciliegi, i lamponi e i ribes. Ma dobbiamo fare attenzione alla propria condizione climatica. Per esempio nelle regioni montane i frutti di bosco potrebbero essere ancora in fase di produzione, così come i ciliegi nelle regioni più calde.

Per quanto riguarda le piante ornamentali sono da potare: il glicine, la magnolia e i lilium. In particolare, per queste piante è necessario fare anche un attento controllo per quanto riguarda le condizioni di salute. A seguito dell’inflorescenza e delle temperature elevate potrebbero essere diventate vittime di attacchi di afidi, pidocchi o altri insetti.

Infine, le piante aromatiche: salvia, rosmarino e basilico. In questo caso va fatta la potatura per due ragioni specifiche. Prima di tutto per eliminare le parti danneggiate, secche o indebolite. Il secondo motivo riguarda un aspetto puramente estetico ed è determinato dall’importanza di modellare la pianta così da permettere il respiro anche alle foglie interne.

Regole generali

La potatura va sempre eseguita nel periodo successivo alla fioritura o all’inflorescenza. Solo in questo modo possiamo avere una visione d’insieme sullo stato di salute della pianta. Se eseguiamo questa operazione prima della fioritura della produzione di frutti, bloccheremo il processo e indeboliremo la pianta.

Pertanto le piante e alberi da potare sono quelli che hanno già vissuto questa esperienza. La regola basilare per ogni provetto giardiniere è quella di seguire la morfologia e le esigenze della pianta. Per esempio, esistono alberi che hanno dei rami con delle gemme a fiore e altre con delle gemme a legno. Infine, ci sono rami che hanno fiori e foglie.

Le gemme a fiori producono frutti, le gemme a legno sono predisposte alla formazione delle foglie, gli ultimi producono allo stesso modo fiori e foglie. Quindi, se andiamo a tagliare le gemme senza sapere a cosa servono possiamo compromettere la salute della pianta. Diventa dunque importante studiare le differenze e le esigenze di ogni singola parte vegetativa.

Piante e alberi da potare: come fare

In base alla lista illustrata sopra le piante vengono potate tutte allo stesso modo. La potatura prevede l’eliminazione delle parti secche, danneggiate e debilitate. Si possono poi eliminare alcune parti per una questione estetica così da direzionare lo sviluppo delle piante. Un altro tipo di potatura prevede il taglio di rami giovani per una questione di nuova coltivazione.

Si tratta del taglio per la riproduzione di talee. In questo caso vengono selezionati le parti più forti e rigogliose per poi essere piantate e dare vita a una nuova coltura. Viene fatta spesso con le piante ornamentali così da realizzare nuove fioriture a costo zero. Senza cioè andare dal fiorista per acquistare nuove piante.