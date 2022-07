Allarme caldo: ecco come si comportano gli insetti nelle abitazioni

L’allarme caldo di questo periodo è la causa di un’invasione insolita di insetti nelle nostre case. Da giorni un’ondata di caldo torrido ha fatto impennare la colonnina di Mercurio. Ma l’allerta caldo non riguarda solo un grave problema di siccità, tema scottante di questo momento, ma anche la ricomparsa di diversi insetti molesti.

Allarme caldo: un’invasione di insetti nelle case

Il caldo anomalo di questi ultimi giorni, che ha fatto scattare un vero e proprio allarme, ha provocato un problema non da poco: una strana invasione di insetti nelle città e nelle abitazioni. A farne le spese non sono solamente gli agricoltori, ma anche le persone rimaste a casa.

Le ondate di caldo torrido hanno favorito una proliferazione di insetti particolarmente sgradevoli, come le cimici asiatiche, le zanzare, i moscerini dagli occhi rossi, ma non solo. Alcune città sono state prese d’assalto da nuovi esemplari di insetti.

A Milano, per esempio, l’allarme caldo ha portato insieme alla cimice asiatica un coleottero giapponese, il Popillia japonica. Si tratta di un parassita simile al maggiolino, ma più piccolo che sarebbe la causa dei danni agli alberi e alle piante della città.

Se i lombardi sono alle prese con il caldo e gli insetti asiatici, la Sardegna sta subendo un’invasione pericolosa di cavallette. Questi insetti sono voraci divoratori di grano, erba e foraggio. A Torino, invece, l’allerta caldo ha visto comparire la cimice dell’olmo, un insetto che potrebbe provocare serie conseguenze alle persone allergiche.

Caldo torrido: allarme acari e tarli

Ma l’allerta caldo non ha creato problemi solo nei campi o nei viali alberati delle città. Anche le costruzioni in legno sono a rischio di una pericolosa infestazione di tarli. Sono insetti di colore marrone scuro che depongono le loro uova nelle fessure del legno. E sono proprio le larve la causa principale dell’indebolimento del legno.

Oltre a danneggiare edifici e mobili i tarli possono rappresentare un serio rischio per la nostra salute. Questi insetti infatti, sono spesso attaccati da parassiti molto aggressivi, l’acaro pyemotese lo scleroderma domestico, esserini capaci di aggredire anche l’uomo e provocargli irritazioni cutanee.

Altri insetti parassiti del legno

Tra gli insetti che stanno invadendo le nostre case con il caldo, veri e propri nemici dei nostri mobili in legno, ci sono le termiti, gli scarafaggi e alcune formiche. Questi parassiti si cibano di cellulosa e per questa ragione rappresentano un pericolo per le nostre abitazioni.

Come se non bastasse le temperature anomale di questa estate stanno favorendo anche un’infestazione di cimici da letto o cimici del materasso. Sono insetti molto piccoli che prediligono le stanze da letto come habitat e si nutrono prevalentemente di sangue umano.

L’allarme caldo di queste giornate, insieme a un alto tasso di umidità, è la causa principale della proliferazione di tutti questi insetti molesti. Se si notano le tracce di qualche ospite poco gradito in casa propria, converrà correre ai ripari, rivolgendosi quanto prima a un esperto.