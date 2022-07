Ecco la lista dei 4 migliori detersivi per lavare i piatti: risultato sorprendente

Se ti stai chiedendo qual è il migliore detersivo per piatti, sei sulla pagina giusta. Nelle prossime righe ti suggeriremo ben 4 detersivi che sono, a detta nostra, i più efficaci presenti nel mercato. Un prodotto di qualità deve lavare a fondo le stoviglie, senza rovinare le mani, e possibilmente deve essere ecologico. Quante volte ti sarai trovato col naso all’insù davanti allo scaffale di detersivi per piatti, cercando di orientarti fra un’infinità di scelte. Grazie ai nostri consigli d’ora in poi imparerai a individuare i migliori detersivi per piatti e non navigherai più a vista.

Ecco i 4 migliori detersivi per piatti

Scegliere i 4 migliori detersivi per piatti in un mare di offerte non è affatto semplice. Se non vuoi sbagliare dovrai imparare a leggere l’etichetta presente su ogni prodotto con tanto di ingredienti e quantità. Un buon sapone per i piatti dovrebbe possedere un equilibrato contenuto di tensioattivi, enzimi, fosfati e altre sostanze.

Se, per esempio i conservanti o i sequestranti, composti chimici che addolciscono l’acqua, sono superiori al normale dosaggio, possono danneggiare l’ambiente. Il profumo, al contrario, oltre a non essere un ingrediente indispensabile in un detergente per i piatti, può causare delle fastidiose allergie.

Pronto a scoprire quali sono i migliori detersivi per i piatti, amici dell’uomo, ma anche dell’ambiente?

Detersivo piatti Nelsen Carboni Attivi

Ecco una variante del classico detersivo per piatti Nelsen: quello a carboni attivi. Questo prodotto, oltre a possedere una composizione corretta dei vari componenti, è sorprendentemente capace di sgrassare e disincrostare le stoviglie a fondo, senza bisogno di strofinare. Inoltre, è in grado di neutralizzare gli odori più persistenti sui piatti.

Svelto piatti Aceto e Limone verde

Nella rosa dei 4 migliori detersivi per piatti non poteva mancare lui, Svelto piatti all’aceto e limone verde. La sua particolare consistenza gelatinosa fa sì che con poche gocce si riesca a pulire a fondo le stoviglie, già dalla prima passata, senza utilizzare acqua calda. Grazie ai sui ingredienti, è un ottimo sgrassatore e detergente e non inquina troppo l’ambiente.

Detergente piatti Scala

Il detersivo Scala sgrassante per piatti è uno sgrassatore molto efficace dal prezzo decisamente competitivo. Bastano poche gocce per pulire le stoviglie, eliminare ogni residuo di unto e i cattivi odori più ostinati. Unico consiglio: dosatelo con attenzione, perché è un sapone che produce molta schiuma.

Winni’s Naturel piatti

La sua composizione naturale lo rende una scelta consapevole, amica dell’ambiente. Nonostante si tratti di un detergente biologico, conserva un prezzo piuttosto appetibile. Ha una sorprendente azione detergente e sgrassante e riesce a eliminare i cattivi odori, lasciando un delicato e piacevole profumo agrumato.