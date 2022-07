Il termine “tossico” ha trovato una nuova diffusione ed applicazione in relazione alle personalità negli ultimi decenni: solitamente si fa uso del termine nell’ambito di una relazione, spesso sentimentale. Una personalità tossica infatti viene definita come “dannosa” per la controparte a seguito di comportamenti e tendenze che portano a vivere “male” la relazione stessa, a seguito di azioni e parole che anche sul lungo periodo sono deleteri e quantomeno considerabili pessimi. Anche tra le donne esistono personalità di questo tipo: ecco quelle da evitare in una relazione!

Le donne più da evitare in una relazione: ecco le “tossiche” secondo lo zodiaco

Acquario

La donna Acquario tende a somatizzare tutto, in quanto niente, almeno in apparenza sembra essere in grado di farla “Passare oltre”. Anche una piccola azione o parola di troppo la fa sbottare e questo la porta a farla “scatenare” i propri livelli di stress sugli altri e inevitabilmente anche sul partner, che diventa spesso la vittima preferita.

Bilancia

Profilo tranquillo, ma Bilancia, nella controparte femminile ama mettere zizzania nelle relazioni altrui, sia per far risultare la propria come “migliore” secondo la propria percezione ma anche senza una reale motivazione. E’ abbastanza perfida in modo gratuito.

Cancro

E’ un profilo sensibile che ha da sempre difficoltà a relazionarsi in modo sano con le persone, sopratutto quelle percepite come “differenti” dal proprio profilo caratteriale. Tendono a pensare a male in quasi tutti i casi, ecco perchè fare amicizia con una donna Cancro è realmente difficile. Passano molto facilmente da un atteggiamento amichevole ad uno astioso e depressivo.