L’ISEE come molti sanno è l’acronimo di Indicatore della Situazione Economica Equivalente. La domanda per l’ISEE viene richiesta per avere delle agevolazioni o dei bonus che si possono avere solo se si rientra in una certa fascia di reddito. È anche usato per confrontare le varie situazioni famigliari degli italiani.

Il Sistema Informativo ISEE verifica, attraverso questa domanda, se la persona in questione può avere il bonus o ha un reddito troppo alto e quindi non ha diritto ad averlo. Dobbiamo anche citare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), è un documento, che racchiude il reddito e il patrimonio di tutta la famiglia. Vale da quando è stato richiesto fino al 31 dicembre dello stesso anno. Si può fare al comune, online (da casa) sul sito dell’INPS, ma anche al CAF o dal commercialista.



I dati, per la maggior parte, in questo documento vengono auto-dichiarati mentre gli altri vengono presi dall’Agenzia delle Entrate e da INPS.

ISEE, come faccio a sapere il mio reddito? Ecco la risposta

Come abbiamo detto, la domanda si può fare anche online e l’interessato si prende la responsabilità di ciò che dichiara.

Per chiedere l’ISEE online:

Occorrono alcuni documenti come i documenti d’identità e il codice fiscale di tutta la famiglia. Serve poi lo stato di famiglia ( un documento che racchiude i componenti del nucleo familiare) e la dichiarazione dei redditi sempre di tutti i componenti. Si devono poi dichiarare le case di proprietà, gli affitti, gli estratti conti e i patrimoni posseduti.

Per fare la domanda poi si deve accedere sul sito ufficiale nell’area personale dell’INPS, in cui si può accedere con Spid o con altre credenziali associate. Si deve poi cercare ‘ISEE’, cliccarci sopra e poi fare su acquisizione. Una volta compilati tutti i dati richiesti si può cliccare conferma e attesta. Dopodiché bisogna aspettare qualche giorno per i dovuti controlli e poi l’ISEE sarà confermato e si potrà vedere il reddito nella sezione consultazione.