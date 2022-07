Oroscopo domani Branko, 5 luglio 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ecco l’oroscopo per domani di Branko, martedì 5 luglio 2022, rivolto ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo per domani di Branko, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo domani Branko, 5 luglio: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo per domani di Branko, rivolte ai primi quattro segni zodiacali.

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo per domani di Branko domani Mercurio lascerà il segno dei Gemelli per traslocare in Cancro. Il pianeta sarà, perciò, contrario. Come effetto, dal 5 al 18 luglio sarai meno lucido. Cerca di non arrischiarti troppo nelle questioni di denaro. Non azzardare mosse troppo impulsive!

Previsioni astrologiche domani Branko: Toro

Domani Mercurio passerà in Cancro e comincerà a sbrogliare pratiche, accelererà l’arrivo di comunicazioni utili, troverà soluzioni ingegnose ai problemi burocratici. Lo stesso giorno Marte, stella dell’intraprendenza, dell’eros e dell’energia, arriverà nel tuo segno a sostenere la tua incisività.

Previsioni domani Branko: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Branko domani Mercurio, il tuo pianeta guida, passerà nel segno del Cancro e diventerà ancora più affarista. Marte invece, traslocherà nel segno del Toro. Venere, però, resterà ancora con te e in scatto con Giove fino al 17 luglio.

Oroscopo domani: Cancro

Domani il rosso Marte lascerà il cielo dell’Ariete e sarà in buon sestile al tuo segno. Ti converrà concentrare in queste giornate gli impegni che hanno bisogno di decisione e di polso fermo e quelli più faticosi. Insieme a Marte, si muove anche il veloce Mercurio che farà il suo ingresso nel tuo cielo con la sua vitalità e buone notizie.