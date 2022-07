I cinici ed i pessimisti considerano la specie umana tendenzialmente “cattiva” e negativa, evidenziando con molta più facilità ciò che rende la nostra specie meritevole di disprezzo piuttosto che di apprezzamento. Anche dal punto di vista della terminologia esistono tantissime definizioni per definire la malvagità, la cattiveria e la perfidia. Quest’ultimo termine evidenzia un atteggiamento anche piuttosto subdolo e spesso gratuito sia nelle parole che nelle azioni: le persone “perfide” sono considerabili le più “pericolose” proprio perchè agiscono spesso anche con il sorriso sulle labbra. Secondo lo zodiaco sono sopratutto alcuni i segni tendenzialmente più perfidi.

I segni perfidi dello zodiaco, sai quali sono? Eccoli!

Cancro

Cancro ha da sempre un po’ di difficoltà ad instaurare rapporti umani duraturi e “saldi”: da una parte ciò è causato da un livello di fiducia in loro stessi poco incidente, dall’altra un’estrema sensibilità e fragilità. Diventano spesso perfidi in modo “gratuito”, ossia senza motivi validi proprio quando non riescono ad adattarsi ai contesti sociali, spesso mossi dall’invidia.

Leone

Anche il “bonaccione” Leone entra in lista, e per chi li conosce, non costituisce una sorpresa. Se sono alla mano ed affidabile questo è possibile solo quando la situazione è tranquilla. Ma in condizioni di crisi e instabilità, Leone è il primo a progettare come cavarsela in modo anche abbastanza egoista, anche a discapito delle altre persone.

Scorpione

Perfidi anche in maniera completamente casuale, Scorpione è un profilo orgoglioso che necessita dei propri spazi e non ama le critiche. Se pungolati abbastanza diventano cattivi ma in modo decisamente subdolo e strisciante.