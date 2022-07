Oroscopo Branko domani, 5 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani martedì 5 luglio giugno 2022, rivolto a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo di Branko per domani, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 5 luglio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo di Branko per domani, rivolte ai quattro segni centrali zodiacali.

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Branko domani Marte passerà in Toro e tutto diventerà più stressante e faticoso, soprattutto nel lavoro. La concorrenza sarà agguerrita, attacca di sorpresa. Ti troverai a dover reagire in fretta, spesso improvvisando. Per fortuna, Mercurio in Cancro, sebbene non ti garantirà la grinta, ma ti aiuterà a riflettere di più.

Previsioni astrologiche Branko domani: Vergine

Domani il tuo protettore Mercurio lascerà i Gemelli e tornerà attivo, nel segno del Cancro. Marte si stabilirà nel cielo dell’amico Toro. Ottime notizie! Venere purtroppo resterà polemica fino al 17 luglio, ma non ti arrecherà un grande fastidio. Sarà gentile anche in quadratura!

Domani Previsioni Branko domani: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Branko domani per fortuna ti libererai dell’opposizione di Marte. Il pianeta rosso lascerà infatti l’Ariete per trasferirsi nel segno del Toro. Nella professione occorrerà un po’ di pazienza in più, perché Mercurio raggiungerà il Sole in Cancro e metterà agitazione nel posto di lavoro.

Oroscopo domani Branko: Scorpione

Domani Mercurio raggiungerà il Sole in Cancro. Se da una parte stuzzicherà il tuo desiderio di regalarti un bel viaggio, dall’altra segnalerà una grande vitalità dei rapporti con i luoghi lontani, con l’estero. Marte in Toro, al contrario, ti porterà qualche ostilità. Tu vai avanti per la tua strada senza paura. Basterà prestare attenzione alla tua forma fisica.