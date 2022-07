Oroscopo domani Branko, 5 luglio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Ecco l’oroscopo per domani Branko martedì 5 luglio 2022, rivolto a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il famoso astrologo di RDS ci regala ogni giorno illuminanti anticipazioni astrologiche riguardo il futuro. Se volete conoscere le previsioni, i transiti dei pianeti e i segni più fortunati e sfortunati del momento, restate sintonizzati con noi. Ogni giorno vi racconteremo l’oroscopo per domani Branko, tratto dal Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani, 5 luglio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco le previsioni astrali tratte dall’oroscopo per domani Branko, rivolte ai quattro segni finali zodiacali.

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo per domani di Branko Mercurio, che finora ha portato rallentamenti, blocchi, equivoci e difficoltà, passerà in Cancro, dove c’è già il Sole. Lo stesso giorno anche Marte lascerà il focoso Ariete e ti spingerà l’acceleratore nel tuo lavoro. Sarò un Marte più cocciuto e determinato a ottenere risposte e soluzioni burocratiche.

Previsioni astrologiche domani Branko: Capricorno

Domani Marte si sposterà in Toro e ti caricherà di nuova energia e ti aiuterà a goderti le vacanze e l’amore lontano dallo stress di ogni giorno, dai parenti anziani e impiccioni, dai pensieri legati al lavoro. Sarà più belle e semplice ritrovare l’armonia. Purtroppo Mercurio in Cancro non ti aiuterà ad avere la lucidità necessaria a sbrogliare gli aspetti burocratici. Meglio rimandare al 19.

Previsioni domani Branko: Acquario

Come indica l’oroscopo di Branko domani Mercurio, insieme al Sole, ti aiuterà a concentrarti, acuirà il tuo intuito, ti permetterà di trovare soluzioni efficaci per fronteggiare difficoltà di ogni genere. Perfino eventuali imprevisti famigliari o personali. Marte per la prima e ultima volta nel 2022 si piazzerà in un punto ostile. Possibili contrasti in famiglia, rivalità, concorrenti agguerriti in arrivo.

Oroscopo domani: Pesci

Domani Mercurio riprenderà a correre e passerà nel segno del Cancro. Finalmente i fastidi di giugno cominceranno ad andarsene via. Marte si sposterà nel segno del Toro, in buona posizione. Solamente Venere resterà contraria fino al 17, ma il suo disturbo non sarà un granché. Poi, dal 18, sarai di nuovo nell’invidiabile condizione di non avere nessuna opposizione planetaria.