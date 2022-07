Le piante hanno costituito una delle prime forme di vita di struttura complessa a “popolare” il nostro pianeta, in contesti infinitamente più antichi di quello che siamo abituati a percepire: se la maggior parte delle forme di vita esiste sul pianeta è grazie alle specie vegetali. Fin da bambini impariamo che si tratta di forme di vita molto complesse e diversificate e che in quasi tutti i casi necessitano principalmente di due cose, acqua e luce per il proprio nutrimento. Il contesto mediterraneo è costituito in larga parte da temperature temperate, che rappresentano la condizione ideale per tantissime specie, ed anche per questo motivo i nostri balconi sono spesso contraddistinti da numerose piante e fiori che si adattano perfettamente alle diverse condizioni climatiche. Tuttavia non tutti abbiamo accesso a fonti di luce solare continua, anzi alcune abitazioni, sopratutto quelle dislocate nei grandi centri urbani. Se il nostro balcone ha tante zone d’ombra, quali sono le piante più adatte?

Se il tuo balcone ha tante zone d’ombra, dovresti coltivare queste piante

Un esempio di pianta che si adatta bene alle zone d’ombra è il Gallium Odoratum, conosciuta anche come asperula o “stellina odorosa”, che si sviluppa in modo spontaneo in tantissimi contesti temperati ed è contraddistinta da dei fiori sottili e di colore chiaro. Sopporta bene la siccità ed è molto utile per “dare un po’ di verde” a zone non colpite dal sole costante.

Da menzionare anche le varie tipologie di felce, non a caso tipologie di piante molto amate ed apprezzate anche negli uffici e negli appartamenti. Ne esistono tantissime varietà, come la Dryopteris e le Adiantum che sono molto facili da curare e crescono rapidamente nei giardini, oppure la Nephrolepis exaltata che ha un’attitudine a crescere in vaso.

La Pachisandra terminalis viene utilizzata sopratutto per “coprire” le zone smorte di un giardino: è una pianta sempreverde che non supera gli 15 cm di altezza e che si “accontenta” di poche ore di luce.