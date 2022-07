Le 5 attenzioni di cui ha bisogno il tuo coniglio: non trascurarle

Adottare un animale domestico significa affezionarsi perdutamente a lui e non c’è nulla di male a desiderare che il sentimento sia reciproco. Gli animali però, si sa, non parlano anche se sono perfettamente in grado di comunicare pensieri e sensazioni attraverso il comportamento o il linguaggio del corpo. Per interpretare i segnali del coniglio bisogna avere una buona capacità di osservazione e imparare ad osservare i comportamenti che il nostro amico a quattro zampe ci invia.

1: un gioco costante

Una delle cose che preferiscono i conigli è quella di tenersi sempre attivi, possibilmente giocando. Trascorrere del tempo con le persone che ama è uno dei passatempi migliori. I comportamenti tipici in questo caso sono soprattutto due: si parte dallo scuotere la testa o la coda cercando di attirare la tua attenzione, per poi passare a piccoli colpetti con il muso alle caviglie seguiti da una fuga a razzo.

2: le coccole non devono mancare

A volte il coniglio si avvicina, ti da’ un colpetto e poi si siede accanto a te, restando immobile in posizione di attesa? Ti sta chiedendo un massaggio alla testa: in pratica, è il suo modo per chiederti le coccole. A differenza di quanto accade nei cani, i conigli vanno accontentati ogni volta che si può: hanno molto bisogno di affetto e contatto fisico. E’ una delle attenzioni che non devono mai mancare.

3: il cibo preferito

Un buon modo per fare felice il vostro coniglio è quello di dargli le sue verdure preferite. Ovviamente ogni coniglio ha le sue verdure preferite. Sebbene debba mangiarne un buona varietà. Nulla però batte la catalogna, le foglie di sedano e le carote! Ricordate comunque di mantenere un regime alimentare molto vario. Sono piccolezze che rendono felice il vostro animale domestico.

4: il premio atteso

Uno dei tanti modi per far felice il vostro coniglio è quello di metterlo alla prova facendogli fare tanti giochi divertenti. L’importante è che ricordi del premio! Un coniglio ucciderebbe per avere una fetta di banana o un’uvetta. Quando è i momento del premietto il coniglio inizia a fare una danza smodata intorno ai vostri piedi e se non vi affrettate ad allungare il premio… rischierete un incontro ravvicinato con i suoi denti. Che impazienti!

5: avere sempre dei ripari in casa

Con questo intendiamo avere parecchi posti in cui rifugiarsi e che sembrino delle vere e proprie tane. Ricordiamo che il coniglietto è una preda, può spaventarsi facilmente quindi avere svariati posti sicuri in cui correre gli dà sicurezza. E’ importante che il vostro coniglio abbia un riparo sicuro caldo per l’inverno, ma soprattutto avere un luogo fresco su cui spalmarsi a dormire durante l’estate.