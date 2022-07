In maniera quasi logica, ad ogni segno tendenzialmente positivo ed ottimista, nonchè “aperto” caratterialmente, ne esistono altrettanti che in maniera diamentralmente opposta sono considerabili scontrosi. L’essere scontroso rappresenta esattamente l’antitesi della socialità, ma non è necessariamente corrispondente all’asociale: il suo è un atteggiamento non neutro, quanto piuttosto conflittuale verso ciò che rende le persone sociali e “aperte” al dialogo. Lo scontroso spesso è burbero, scostante, di poche parole, ed in particolare alcuni uomini sono particolarmente portati ad esserlo secondo lo zodiaco. Ecco gli scontrosi “tipici”, tra gli uomini.

Conosci gli uomini più scontrosi dello zodiaco? Sono questi 3!

Scorpione

Quando vuole, è molto sociale, alla mano pur non essendo “l’animale della festa”. Deve combattere costantemente però con un senso di smarrimento e di scarsa “lena” che lo porta ad essere efficiente solo in determinati contesti. Per questo motivo Scorpione nella controparte maschile appare scontroso anche senza reali motivazioni chiare.

Pesci

Pesci “tiene tutto dentro” o quasi e lascia trasparire sopratutto un atteggiamento burbero che risulta essere l’umore “di difesa” per il segno. Ciò significa che quando è adirato, confuso o “sofferente”, assume un atteggiamento burbero e scontroso così da “tenere lontani” occhi indiscreti e quindi starsene un po’ in pace.

Vergine

Scontroso perchè raramente è soddisfatto di qualcosa, essendo puntiglioso e “perfettino” in quasi ogni rappresentazione e forma. Vergine sa bene come ottenere risultati di rilievo ma appare scontroso perchè sa che chiunque può fare di meglio. E’ alla ricerca della perfezione ma questo lo porta a non godersi molto momenti positivi.