Questi cibi freschi ed estivi sono anche i più acidi: cosa evitare

Alcuni cibi freschi ed estivi sono da evitare perché hanno una componente acida che può andare a disturbare il nostro apparato digestivo. Un sistema digerente alcalinizzato, infatti, funziona meglio di uno che al suo interno ha una percentuale acida più alta. Il microbiota ha un ambiente sano in cui crescere e prosperare e non seguono complicanze a causa di un sistema sbilanciato.

Negli ultimi anni l’idea di un’alimentazione pulita ha guadagnato popolarità grazie all’ascesa dei social media. In effetti, le ricerche su Google del termine “Clean Eating” sono aumentate del 200% dal 2014. Ma cosa significa questa parola? L’alimentazione pulita si riferisce a una dieta che enfatizza gli alimenti freschi e non trasformati invece di quelli preconfezionati o trasformati.

Significa anche ridurre l’assunzione di grassi e zuccheri e aumentare il consumo di frutta e verdura. I vantaggi del mangiare pulito sono molteplici, come la riduzione del rischio di malattie croniche, l’alcalinizzazione del metabolismo e la possibilità di perdere peso più facilmente. Pertanto, conoscendo i cibi freschi ed estivi da evitare potremo controllare in nostro regime alimentare senza provocare disturbi allo stomaco e all’intestino.

Cibi freschi ed estivi che sono anche acidi

Potremmo semplificare la ricerca dei cibi freschi ed estivi che sono anche acidi enunciando tutti quegli alimenti che contengono le proteine sia animali che vegetali. I fagioli e i legumi sono molto ricchi di amido, rendendoli acidi. Sebbene siano un’ottima fonte di proteine, contengono anche molto amido, che è una forma di zucchero.

Per questo motivo, mangiare molti fagioli non è l’ideale soprattutto per chi deve stare lontano dagli alimenti che contengono un alto indice glicemico. Quel tipo di cibi, cioè, che fa aumentare i livelli di zucchero nel sangue. Allo stesso modo possiamo sottolineare l’importanza di non esagerare con la carne rossa e bianca.

L’estate è il periodo simbolo del barbecue. Si organizzano pranzi e cene con gli amici cucinando la carne alla brace con la scusa di stare assieme all’aperto. L’idea è ottima ma dobbiamo limitare il consumo della carne per non trasformare il nostro intestino in un ambiente troppo acido. Per cui limitiamo la grigliata a una volta, massimo due al mese.

Lo zucchero è estremamente dannoso per la salute ed è meglio starne alla larga il più possibile. Sebbene si possa pensare di limitare facilmente l’assunzione di zucchero, in realtà, non è così. Lo zucchero si trova infatti in molti alimenti “sani” come le barrette energetiche, le bevande vegetali e anche nei panificati. Molte persone non si rendono conto che lo zucchero è un ingrediente di molti alimenti, quindi è importante leggere attentamente le etichette nutrizionali per evitarlo. Tra gli alimenti più acidi, lo zucchero è il peggiore.

Meglio consumare la farina d’avena integrale piuttosto che i cereali industriali e lavorati. Ciò permette di fare una colazione sana e bilanciata senza andare ad acidificare il nostro organismo. Dobbiamo fare attenzione anche al latte, soprattutto se in estate ne beviamo in grandi quantità perché freddo e dissetante. Anch’esso è un acidificante e può risultare dannoso al nostro sistema digerente.