Molti di noi ormai non riescono a rinunciare al caffè giornaliero, questo perché riesce a darci abbastanza carica per affrontare le varie giornate. Per chi non lo ama amaro o che non ama molto il gusto della caffeina in generale, c’è l’opzione di mescolarlo con il latte, così facendo viene fuori l’ormai noto cappuccino.

Un consumo giusto di caffè consente di assorbire anche tutte le vitamine e i sali minerali in esso racchiusi. In modo particolare il caffè racchiude la vitamina B2 che facilita i processi metabolici, migliora il tessuto nervoso e lo stato della pelle. La vitamina B3 è invece importantissima per il funzionamento del sistema nervoso. Infine, la vitamina B5 e il manganese presenta degli elementi di trasformazione degli alimenti in energia.

Da non dimenticare anche la presenza di magnesio e potassio, tanto importanti per le funzionalità dell’organismo e l’efficacia del nostro sistema cardiocircolatorio. Invece il latte è un importante fonte di micro e macro nutrienti, il latte è definito un vero e proprio alimento più che una bevanda. È fonte di proteine ad elevato valore biologico, cioè mostra tutti gli aminoacidi sostanziali in proporzioni perfette. Più è scremato, più la quantità di lipidi sospesi si riduce.

Viceversa, l’atto di scrematura permette la concentrazione delle sostanze idrosolubili. Ad esempio il calcio, minerale fondamentale per la salute delle ossa, si dissolve in acqua e pertanto nel latte scremato si trova in più grande quantità.

Latte e caffè insieme? Non è una scelta saggia, ecco perché

Assieme questi due alimenti però non si completano molto, e anzi vanno anche in conflitto. Il cappuccino è una bevanda saziante ma non particolarmente densa di nutrienti; la principale vitamina presente al suo interno è la vitamina A, il cui livello dipende però dal latte impiegato per la preparazione. Tale vitamina esercita un atto antiossidante molto rilevante per la vista e la pelle, ma il cappuccino non è di certo la sua maggiore fonte di origine alimentare.

Il consumo di dosi elevate di caffè e latte assieme può essere sconsigliato in caso di ansia, disturbi emorragici, alcuni problemi cardiovascolari, diabete, diarrea, sindrome del colon irritabile, glaucoma e osteoporosi. Quindi possiamo dire che questa unione di latte e caffè può essere si buona sia di sapore che di proprietà nutritive, ma soltanto se non si esagera di dosaggio durante il giorno.