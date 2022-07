Le lumache non sono degli animali particolarmente ben visti, alcune sono anche fastidiose. Inoltre per per piante sono anche molto pericolose. Quindi devono essere allontanate dai balconi. Andiamo però a vedere prima di che animale si tratta.

La lumaca è un mollusco invertebrato, cioè non ha lo scheletro. È appartenete alla famiglia dei gasteropodi polmonati terrestri.

Esistono molte specie di lumache tra cui si distinguono quelle con e quelle senza guscio. Le prime sono le chiocciole e fanno parte del genere Helix. Le seconde invece sono le limacce o lumaconi bavosi e fanno parte del genere Limax.

Le lumache si presentano con un corpo molliccio ricoperto di muco e strisciando rilasciano un scia di bava lucida e schiumosa, che serve per lubrificare il terreno per farla scivolare al loro passaggio. Ha inoltre, quattro tentacoli, due sono gli occhi e gli altri due fungono da olfatto, gusto e tatto. In caso di pericolo si ritraducono. Andiamo quindi ora a vedere come allontanarle dalle nostre piante e dal balcone.

Le lumache vanno lasciate indisturbate nel tuo balcone? Ecco la risposta

Le lumache di solito escono durante l’autunno, quando le giornate sono più piovose ma possono uscire anche in primavera. Questi animali danneggiano le piante e l’orto quindi devono essere eliminate.

Il problema principale sussiste quando coltiviamo un orto sul nostro balcone, che con le lumache può rischiare di morire.

Per allontanarle da esso si possono usare si, dei prodotti chimici, ma questi potrebbero fare male sia alla pianta che alla nostra salute. Esistono però dei rimedi naturali molto utili.

Il primo rimedio naturale serve per ostacolare il passaggio. Essendo che strisciano possiamo posizionare della cenere di legna mischiato a dei fondi di caffè. Deve essere posizionato intorno alle nostre piante o lungo l’orto, come una barriera. Essendo questo composto pastoso, non fa passare le lumache e le piante staranno al sicuro.

Questa cosa si può fare anche con i gusci d’uovo tritati, che sono molto spigolosi e quindi non le fanno passare ed arrivare alla pianta.

Si può usare anche lo zolfo in polvere, cioè un ottimo repellente per questi animali. Si deve comunque creare una barriera tra la pianta e le lumache, così da non farle passare.