La diversità caratteriale, parzialmente influenzata da varie forme di esperienze che volontariamente ma sopratutto volontariamente affrontiamo tutti, costituisce uno dei principali fattori che rendono la mente umana così interessante, anche perchè a tratti “incomprensibile” ed illogica. Anche il concetto stesso di sensibilità può essere a sua volta “sviscerato” in varie forme e sotto categorie. Ad esempio possono essere considerati sensibili gli individui eccessivamente impressionabili in determinate situazioni, andando a sviluppare reazioni emotive esagerate e quantomeno particolari almeno secondo gli “standard”. Tra queste personalità spiccano alcuni segni che sono per l’appunto gli impressionabili per eccellenza. Quali sono?

I segni zodiacali più impressionabili! Sai quali sono?

Scorpione

Schizzinosi…abbastanza ma sopratutto intolleranti nei confronti della cattiva educazione e atteggiamenti eccessivamente sgarbati. Scorpione quando può semplicemente sta zitto ma non vi riesce a lungo, e tende rapidamente ad esternare il proprio disagio, conscio che questo tuttavia porta ad un disagio ulteriore ma che almeno lo fa stare meglio.

Pesci

Sensibile in ogni situazione è anche una personalità decisamente impressionabile, sopratutto in contesti che non conosce. Pesci ha costantemente bisogno di trovarsi un una comfort zone perenne, e quando questo non è possibile assume una serie di comportamenti che evidenziano in modo evidente questa forma di disagio.

Ariete

Impressionabili forse anche più degli altri perchè non hanno “filtri” comportamentali. Se qualcosa o qualcuno disturba la loro giornata, lo esternano senza farsi complimenti, in quanto si tratta di un segno estremamente trasparente e “sincero”, nel bene o nel male. Ariete tuttavia conosce questo tratto e un minimo prova a limitarlo.