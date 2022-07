Oroscopo domani Paolo Fox, 8 luglio 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox venerdì 8 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani Paolo Fox, 8 luglio: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai primi quattro segni dello zodiaco!

Oroscopo domani: Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani starai un po’ meglio rispetto a mercoledì e giovedì scorso. La tensione provata in questi giorni sarà solo un ricordo lontano. Dovresti puntare tutto su domenica pomeriggio: perché non organizzi qualcosa di bello con chi ami? Sebbene tu sia sostenuto da stelle interessanti, ti mancano le certezze che vorresti. Alcuni progetti professionali non stanno andando: dovrai aspettare la fine di luglio per vedere uno spiraglio di luce in questo senso.

Previsioni astrologiche domani: Toro

Domani e dopodomani potrebbe essere una di quelle giornate in cui ti innervosirai, specie se qualcuno ti provocherà in qualche maniera. Quando ti trovi davanti una persona che non capisce o, peggio ancora, fa finta, tu sbrocchi dalla rabbia. Prova, invece, a farti scivolare le cose addosso e rimanda ogni discussione a domenica prossima.

Previsioni domani Paolo Fox: Gemelli

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani l’amore potrebbe risvegliare qualche sentimento. Eppure chi si è separato di recente, anche se avesse un forte interesse, faticherà a lasciarsi andare. I Gemelli, anche quando camuffano continuamente la loro vulnerabilità dietro la maschera da “giullari”, sono in realtà molt fragili e sensibili.

Oroscopo domani: Cancro

Domani e sabato saranno due giorni abbastanza promettenti, soprattutto in amore. Chi ha una storia d’amore, dovrebbe provare a dedicarsi di più all’amore, con positività. È vero che il periodo non è dei più facili, ancora tanta confusione, risposte che non arrivano, cambiamenti repentini di lavoro. Sul fronte lavorativo sono giorni alquanto faticosi: tieni duro.