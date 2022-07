Oroscopo domani Paolo Fox, 8 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, venerdì 8 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 8 luglio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e sabato saranno due giornate talmente confuse che rischierai di alzare la voce con qualcuno. Servirà molta prudenza nei rapporti con gli altri, anche in amore. Questo dipenderà dal fatto che in questo periodo hai ritrovato molta più forza e non sei disposto ad accettare mancanze o provocazioni. Cerca solo di non peccare di troppo d’orgoglio!

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani dovresti cercare di forzare la tua naturale timidezza e diffidenza e allacciare nuovi rapporti, conoscere nuove persone che incontrerai da qui in avanti. Potranno restare conoscenze superficiali, magari legate al lavoro, mo non dimenticare che i contatti sono importanti. In amore purtroppo stai attraversando un periodo piuttosto incerto: sii prudente!

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani dovresti cominciare a stare meglio, a prenderti qualche bella soddisfazione. Inoltre domenica ti attende una bellissima giornata: perché non organizzi una gita in mezzo alla natura o un breve viaggio fuori città? È tempo di scrollarsi di dosso le fatiche e i dolori provati nei due mesi passati.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani sarà una giornata molto interessante. Le intuizioni di questi giorni saranno molto importante: non sottovalutarle. Del resto, tu sei un segno d’acqua, e come tutti i segni d’acqua, mantieni un contatto constante con il mondo dell’invisibile, con qualcosa o qualcuno che non si può vedere. E chi ti sta accanto riceve da questo tuo modo di essere una grande positività, ti considera una persona speciale.