Se hai la buccia di banana in casa non buttarla: ecco cosa puoi fare

La buccia di banana non va buttata via. Forse non lo sai ma una semplice scorza di banana può metterci perfino un paio di anni a decomporsi, per questa ragione è considerata un rifiuto a tutti gli effetti. Gli sportivi che per strada la gettano, pensando si tratti di una “cosa naturale” e perciò si degradi velocemente, sbagliano di grosso. La buccia di banana può avere innumerevoli usi alternativi, che vanno dalla cura del corpo alla pulizia della casa. Scopriamo insieme cosa puoi fare riciclando una semplice buccia di banana.

Non buttare via la buccia di banana: ecco cosa puoi farne

La scorza, così come il frutto, ha un’infinità di nutrienti e per questo motivo è un vero concentrato di proprietà benefiche per il corpo. Si tratta di un alimento ricco di vitamine A, B, E, perfetto per nutrire la pelle e contrastare la comparsa delle rughe. Ti basterà adagiare la parte interno sul viso e lasciarla agire per circa quindici minuti.

Le proprietà antinfiammatorie della buccia di banana la rendono un ottimo alleato contro l’acne. Potrai strofinarla delicatamente sulle zone interessate dai brufoli oppure preparare uno scrub, grattando la parte interna della scorza e aggiungendo un cucchiaio di yogurt. Fai agire il composto per un quarto d’ora e poi risciacqua. Oppure se hai un po’ di arrossamento e del prurito provocato da una puntura di insetto, potrai alleviare il fastidio, tenendo la pelle a contatto con la buccia per alcuni minuti.

Gli effetti curativi della buccia di banana non finiscono qui. Chi è afflitto dal problema delle verruche potrà usare della scorza. Sarà sufficiente applicarla sulla verruca e fissarla con un cerotto. Andrà cambiata regolarmente nell’arco di una giornata e dopo una settimana o al massimo dieci giorni potrà dire addio a questo fastidioso disturbo.

I numerosi nutrienti della bucce di banane fanno sì che siano sostanze efficaci nell’irrobustire e nutrire i capelli fragili. Aggiungine piccoli frammenti nel flacone dello shampoo e lava la tua chioma con il prodotto. Noterai dei miglioramenti dopo pochi giorni.

La buccia di banana: altri usi alternativi in casa

Lo sapevi che la scorza di banana può lucidare l‘argenteria di casa e farla tornare brillante con un tempo? Dovrai solamente strofinarla su posate e piatti in argento e i tuoi servizi risplenderanno come nuovi. Oppure le bucce di questo incredibile frutto possono essere riciclate per il giardinaggio.

Potresti, per esempio, usare la parte fibrosa della scorza per lucidare le foglie delle tue piante oppure per proteggere rose o altre specie dagli afidi e altri parassiti. Occorrerà in questo caso sotterrare nel terreno, a 3/ 4 centimetri di profondità, pezzetti di buccia.

Perché non farne del concime naturale per gli ortaggi? Sarà sufficiente triturarne alcune e integrarle con il terriccio. La grande quantità di potassio contenuta all’interno delle bucce di banana farà crescere i tuoi vegetali più rapidamente. Infine, potresti piazzare pezzetti di scorza su tovaglioli che lascerai all’aperto, in balcone o in giardino. Gli uccelli e le farfalle ne sono particolarmente golosi! Così facendo aiuterai l’ambiente e terrai lontane le zanzare da casa tua!