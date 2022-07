Pidocchi delle piante: attaccano l’uomo? ecco la risposta ufficiale

I pidocchi delle piante sono gli stessi che attaccano l’uomo? A volte a qualcuno viene questo dubbio per cui è bene chiarire. I pidocchi umani sono un tipo di pidocchio che vive solo sull’uomo. Sono noti anche come pidocchi della testa o pidocchi del cuoio capelluto. Gli stessi si nutrono di sangue e possono diffondersi facilmente tra persone a stretto contatto, come studenti nella stessa classe o atleti nello spogliatoio.

A differenza dei pidocchi delle piante (noti anche come afidi o cimici), i pidocchi umani non possono sopravvivere sulle piante. Entrambi i tipi di insetti hanno cicli di vita simili e strutture sociali identiche, ma si sono differenziati da un antenato comune nel periodo compreso tra i 130 e i 170 milioni di anni fa. I pidocchi delle piante e dell’uomo sono entrambi dotati di ali, ma a differenza dei pidocchi delle piante, i pidocchi dell’uomo non possono volare.

Quali sono le differenze tra pidocchi umani e pidocchi delle piante?

Questi due tipi di pidocchi sono specie appartenenti a rami diversi del phylum degli artropodi. Gli studi sulla loro genetica suggeriscono un antenato comune circa 170 milioni di anni fa, cioè all’incirca nel periodo in cui i rettili iniziavano a diventare una forma di vita dominante sulla terraferma. Quelli umani sono parassiti che si riproducono con le uova per sopravvivere, mentre i pidocchi delle piante non sono parassiti.

Sono entrambi artropodi, ma si tratta di due gruppi distinti, ciascuno con caratteristiche uniche. I pidocchi umani si nutrono esclusivamente di sangue, vivono sul corpo umano e non possono sopravvivere sulle piante, mentre i pidocchi delle piante si nutrono esclusivamente linfa vegetale. Poi esistono i pidocchi che vivono sugli animali che appartengono a un’altra specie e che non tratteremo in questo articolo.

I pidocchi umani

I pidocchi umani possono vivere solo sul cuoio capelluto umano, si trovano in tutto il mondo tranne in Antartide. Prosperano in aree in cui le persone sono a stretto contatto, come scuole, case, istituzioni e luoghi ricreativi. Possono anche diffondersi nei luoghi affollati. Sono più comuni tra i bambini e gli adolescenti o tra gli adulti che vivono in spazi ristretti come nelle carceri. Si diffondono attraverso oggetti condivisi come pettini, spazzole per capelli e attrezzature sportive.

Vivono in una colonia chiamata nido che può contenere fino a 10.000 insetti. Il nido si trova di solito nella parte posteriore o alla base della testa, ma può trovarsi anche in altre zone del corpo, come lo stomaco, il petto, le braccia e le gambe. I pidocchi umani si nutrono di sangue ogni 3-10 giorni e non possono sopravvivere senza di esso. I pidocchi umani non possono volare e si spostano strisciando o camminando.

Pidocchi delle piante

A differenza dei pidocchi umani, i pidocchi delle piante non sono insetti. Fanno parte dell’ordine degli Emitteri e comprendono afidi, cocciniglie, cocciniglie e cicale. Questi possono essere senza ali, ma alcune specie sono dotate di ali. Sono lunghi qualche millimetro e assumono diverse colorazioni: grigio, nero, verde, marrone o giallo. I pidocchi delle piante non sono dannosi per l’uomo e non sono fonte di malattie.