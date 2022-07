Se il tuo cane nasconde il muso tra le zampe, sta soffrendo: ecco perché

Vi sarà capitato, almeno una volta nella vita, di osservare il vostro cane con il muso fra le zampe. I motivi per cui lo fa possono essere molti. Magari vuole giocare oppure vuole chiedere scusa, infondo sono molto teneri quando nascondono i loro occhi dietro quelle piccole zampette.

Perché lo fanno

Come ben sappiamo, i cani comunicano con i gesti: muovendo la coda, il loro corpo e le loro zampe, per questo sappiamo bene che se il cane mette le zampe sulla sua faccia vuole comunicarci qualcosa. Questo suo comportamento può dirci tante cose. Alcune persone credono che il nostro animale peloso, coprendo la sua faccia con le zampe, voglia dare un senso di riconoscimento di autorità nei confronti del suo padrone, considerandolo il capo branco. Ma siamo anche a conoscenza che i cani hanno una grande empatia nei confronti dei suoi migliori amici umani. Quindi non ci risulta difficile da capire che il nostro cane si copre con le zampe in quanto percepisce che siete nervosi o preoccupati.

La sua empatia

I cani provano emozioni, proprio come le persone! Non solo sentono le cose ma rispondono anche ai sentimenti degli esseri umani, ecco spiegato perché il cane viene se ti sente piangere. Potreste quindi notare che il cane si copre il viso se siete arrabbiati o preoccupati di qualcosa, in quel momento forse vi sta dimostrando la sua solidarietà, anche se fido sa che non è lui la causa del malessere. I nostri amici a quattro zampe potrebbero mettere le zampe in faccia anche se impauriti o intimoriti da qualche estraneo: le zampe infatti li fanno sentire al sicuro.

Può diventare abitudine

Questo è un atteggiamento totalmente istintivo e naturale, ma bisogna fare attenzione, in quanto il nostro amico a quattro zampe potrebbe farlo diventare un’abitudine. Infatti se ogni volta il vostro cane mette le sue zampe davanti alla faccia e riceve le vostre attenzioni, continuerà a farlo solo per avere due coccole da voi. Coccolare un cane non è mai una cosa negativa, ma bisogna stare attenti a non far diventare un comportamento di fido un’abitudine, in quanto potrebbe risultare poi difficile capire il motivo per cui il cane mette le zampe davanti alla sua faccia.

Il cane si strofina il muso con le zampe

Altro atteggiamento molto frequente negli animali, in particolare i cani, è quella di strofinarsi il muso con le zampe. Il cane si pulisce anche da solo, proprio come i gatti. Uno dei motivi principali per cui il nostro amico a quattro zampe strofina il muso, infatti, è proprio la pulizia. Inoltre ci sono alcuni amici a quattro zampe, che ci tengono molto alla loro pulizia, e si sentono a disagio nel caso in cui ci sia del cibo sul loro muso.