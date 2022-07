Se lavi il bucato con il sale o l’alloro può succedere questa reazione: “wow!”

Il sale o l’alloro sono due ingredienti che scommetto non avrai mai pensato di aggiungere alla tua lavatrice. Male! Entrambi, infatti, sono molto efficace per proteggere la salute dei nostri capi e mantenere vividi i colori. Si possono usare come miscela unita all’acqua oppure direttamente nel cestello della lavatrice.

Il sale risulta particolarmente efficace nella rimozione delle macchie e gli aloni di sudore. Ma è ottimo anche per pulire la gomma dello sportello, spazio in cui si accumula spesso un notevole quantitativo di sporco. L’alloro, invece, funge da profumatore delicato, disinfettante e rinforzante dei colori. Così da avere dei capi sempre colorati e brillanti.

Aggiungere il sale nella lavatrice

Lo sapevi che potevi usare il sale per pulire la lavatrice? Aggiungere sale è un ottimo modo per rimuovere macchie e odori dai vestiti soprattutto quando si hanno dei vestiti molto sporchi. È particolarmente efficace con le macchie e gli aloni di sudore. Il sudore contiene proteine e zuccheri che reagiscono con la tintura del tessuto creando, a volte, quelle fastidiose macchie sulle ascelle.

Per la cura della lavatrice e non dei capi, invece, il sale è efficace per eliminare i residui di sporco che si depositano in quegli spazi difficili da raggiungere come la gomma dello sportello di apertura. Essendo un prodotto acido si attacca alla sporco disgregandolo prima ed eliminandolo poi in maniera definitiva.

Ci sono diversi modi per aggiungere sale alla lavatrice. Si può versare il sale direttamente nella vaschetta della lavatrice, attraverso l’ingresso dell’acqua, o si può mettere il sale in un sacchettino di stoffa e posizionarlo nel cestello della lavatrice. Alcuni usano l’aceto o il bicarbonato di sodio per lo stesso scopo. Rispetto a questi, tuttavia, il sale è più efficace nel rimuovere le macchie e i minerali dalla lavatrice.

Una volta aggiunto il sale alla lavatrice, è necessario utilizzare acqua fredda per lavare i capi. L’acqua calda farà evaporare l’acqua salata e lascerà le macchie all’interno della lavatrice.

Sale o l’alloro nella lavatrice?

Il sale o l’alloro hanno due funzioni completamente diverse. Il sale agisce sulle macchie e gli aloni di sporco mentre l’alloro agisce sui colori dei tessuti. La sua profumazione intensa svanirà nel corso del lavaggio mantenendo però un profumo di pulito. Pertanto, questa soluzione può essere utilizzata anche da chi non ama particolarmente l’aroma dell’alloro.

Si può utilizzare l’alloro in lavatrice in due modi. Il primo è realizzando una miscela di acqua e alloro tramite il processo dell’infusione. Bisognerà far bollire mezzo litro di acqua e aggiungerci una decina di foglie di alloro. Lasciare in infusione fino a quando l’acqua non si raffredda, filtrare, e aggiungere la miscela all’ultimo ciclo di lavaggio della lavatrice. Questa soluzione è ottima per chi non ha le foglie fresche di alloro.

Le foglie fresche di alloro, invece, possono essere messe direttamente nel cestello della lavatrice all’interno di un sacchetto in organza. Durante il lavaggio l’acqua calda stimolerà la fuoriuscita della proprietà pulenti, profumanti e rinvigorenti dell’alloro che si distribuiranno su tutti i capi presenti nella lavatrice.