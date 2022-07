Se le rose hanno i petali appassiti, fai queste 5 cose per rimediare subito

Se le tue rose sono appassite, dovrai munirti di cesoie e potarle nella maniera corretta. Le rose sono arbusti resistenti, di facile coltivazione che regalano, in cambio, fioriture generose. Si tratta di una varietà di rose particolarmente adatta anche ai giardinieri alle prime armi, perché poco esigenti e adattabili a qualsiasi contesto. È importante, però, sapere cosa fare, anche quando i fiori hanno i petali appassiti.

Rose con i petali appassiti: ecco cosa fare

Hai notato dei petali appassiti nelle tue rose? In questo caso vorrà dire che la tua pianta ha bisogno di una potatura. Sebbene le rose ad arbusto non richiedano cure particolari, hanno bisogno della giusta manutenzione. Tra i vari accorgimenti che dovrai adottare, ci sarà la potatura dei rami, quando le rose appassiscono. Come fare è semplice!

Dovrai procurarti delle cesoie sterilizzate e recidere il ramo per obliquo. Se il tuo arbusto non è tanto grande, potrai arrivare alla seconda foglia sul fusto al di sotto del fiore avvizzito. Hai un arbusto di dimensioni più grandi? Allora dovrai procedere con una potatura più drastica, perfino dimezzando il fusto con i fiori appassiti, se necessario. Così facendo aiuterai le tue piante a rinvigorirsi e a produrre nuovi germogli.

Le rose appassite

Se vuoi favorire fioriture rigogliose e continue dovrai occuparti della potatura e rimuovere le rose appassite. A fine inverno sarà necessario potare le rose in maniera alquanto drastica così da facilitare la produzione di nuovi rami e avere future fioriture bellissime. In genere, gli ibridi moderni possono fiorire a lungo, per più mesi l’anno.

La regola fondamentale che dovrai tenere a mente è che le rose fioriscono di più se vengono potate spesso. Questo perché le rose, come gli altri arbusti, producono i boccioli soltanto sui rami nuovi, quelli ancora verdi. Per cui verso la fine della stagione invernale, quando la tua pianta si sta “risvegliando dal sonno”, dovrai intervenire e garantirle potature regolari per tutta il periodo vegetativo, da inizio primavera fino all’autunno seguente.

Esistono alcune varietà di rose, come le tappezzanti e le rugose, che al contrario possono presentare sugli stessi rami dei boccioli, fiori già sbocciati e fiori con petali appassiti. Altre specie, invece, quando hanno i fiori appassiti, producono bacche decorative, ossia dei piccoli frutti tondi verdi che diventeranno poi gialli o rossi. Anche in questo caso, se vorrai garantire alla pianta fioriture durature e abbondanti e farle produrre le bacche solo in inverno, dovrai rimuovere, di volta in volta, le rose appassite.