Aria nello stomaco? Ecco il rimedio naturale che sorprende tutti

L’aria nello stomaco colpisce tante persone e si manifesta attraverso pancia gonfia, eruttazioni, aerofagia e tanto altro. C’è un rimedio naturale capace di eliminare seppur in parte questo fastidio, scopriamo quale.

Lo zenzero e il finocchio sono essenziali per combattere l’aria nello stomaco senza prendere alcuna medicina.

Il finocchio svolge un’attività antispastica. Ricco di flavonoidi, agisce a vari livelli: sul fegato ne migliora il metabolismo e ne facilita la disintossicazione. Inoltre stimola i processi digestivi e consente di prevenire il riformarsi di gas intestinali, ecco come si può assumere:

Esso volge attività antiinfiammatoria, spasmolitica e antibatterica. Utilizzato molto in caso di nausea, dispepsie, flatulenze, coliche. Scalda lo stomaco e rinfresca l’intestino e aiuta a prevenire le coliche.

In Cina e Giappone viene utilizzato fresco e intero per ripulire l’apparato digerente a partire dalla bocca. Ecco come assumerlo:

La tendenza ad eruttare spesso, dipende da vari fattori: ingurgitare aria quando si mangia o quando si sbadiglia per esempio. Una scorretta inspirazione, oppure reflusso o addirittura ulcera.

Problematiche di flatulenza dipendono dall’aria accumulata nella pancia. Forse si segue un alimentazione troppo ricca di carboidrati e amidi. Oppure c’è qualche batterio intestinale o sindrome del colon irritabile che provocano problemi ad evacuare.

Esistono alimenti per i quali non vengono messi in atto gli enzimi, la flora batterica risulta intaccata e niente va per il verso giusto.

Alimenti da evitare in caso di meteorismo

In caso si abbiano questi problemi è necessario eliminare determinate alimenti e/o limitarli per un periodo. Ecco quali sono:

No ad alcolici e bevande gassate, troppi caffè, fritture e latticini. È meglio anche ridurre il consumo di patate, fagioli, broccoli e carboidrati, poiché potreste non digerirli.

Alimenti da evitare per l’areofagia