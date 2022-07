Basilico crudo con il pomodoro? Puoi avere questa reazione, attenzione

Basilico e pomodoro sono ormai fedeli compagni nelle cucine degli italiani, divenuti ormai dei veri e propri simboli. Sia per il loro gusto sopraffine che unito l’uno all’altro si completa e diventa ancora più buono. Ma ottimi sono anche i benefici che portano al nostro organismo. Con 23 calorie ogni 100 grammi, il basilico offre ben 1.148 mg di manganese, 295 mg di potassio, 177 mg di calcio, 64 mg di magnesio.

Dunque, una vera e propria miniera di sali minerali.

Benefici

Specialmente, il magnesio è un minerale sostanziale per il buon funzionamento della circolazione sanguigna. Insieme al calcio è di sostegno per i denti e le ossa, e in più soccorre il metabolismo energetico. Difatti, una sua mancanza può originare crampi e problemi ai muscoli, calo della pressione, stanchezza e debolezza. Invece, Il manganese, supporta molteplicienzimi implicati a vario titolo nel metabolismo delle proteine, degli zuccheri e del colesterolo, aiutando a mantenere i livelli adatti. Inoltre, è necessario per la funzionalità del sistema nervoso e la fertilità.

Infine, aiuta i naturali sistemi antiossidanti dell’organismo. Mentre il pomodoro è una buonissima fonte di antiossidanti. Il più celebre è presumibilmente il licopene, la stessa molecola che assegna a questo frutto il tipico colore rosso e che insieme ad altri carotenoidi aiuta a difendere l’organismo dall’azione dei radicali liberi. In particolare, sembra che il licopene sia particolarmente efficace a difendere dal tumore alla pelle. La zeaxantina aiuta invece a proteggere la vista, diminuendoin particolare il rischio di decadimento maculare senile.

Più in generale, gli antiossidanti del pomodoro aiutano a difendere la salute di occhi, pelle, mucose e ossa. Questo ortaggio è poi fonte di vitamina C, di vitamine del gruppo B, di vitamina K, di fosforo e calcio e di potassio. Questi due alimenti combinati quindi sono possono essere vere fonti straordinarie di proprietà nutritive fondamentali per il nostro organismo.

Basilico crudo con il pomodoro? Puoi avere questa reazione, attenzione

Però va sottolineato che consumare troppo pomodoro soprattutto mischiandolo con il basilico, può portare a dei problemini, come crampi e dolori vari a livello di stomaco. Quindi la raccomandazione è di non esagerare in modo da godersi questa squisita combinazione con annessi benefici.