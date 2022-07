Cibo per gatti: ecco le marche migliori e peggiori secondo l’ultimo test italiano

La scelta del cibo gatti per i nostri amici a quattro zampe non è mai facile, soprattutto quando il mercato offre una così vasta scelta come accade oggi. Da sempre ci preoccupiamo della salute del nostro piccolo felino e vorremmo sempre offrigli il meglio. A ciò si va ad aggiungere il fatto che alcuni gatti sono molto esigenti e un po’ schizzinosi, per cui accontentarli non è un compito facile.

Quali nutrimenti essenziali devono contenere

Il gatto, a differenza del cane e di altri animali domestici, è un carnivoro obbligato e tutto il suo apparato digerente è pensato e adattato a questo tipo di alimentazione. Ad esempio, il pH dello stomaco dei felini è molto più acido del nostro, ciò gli consente di digerire bene anche le ossa e di abbattere la carica microbica che può essere presente su matrici di origine animale. I gatti hanno un numero di papille gustative basso e non sono in grado di percepire il gusto dolce. Lo stomaco è piccolo e adattato a piccoli pasti frequenti. Questi felini sono in grado di mantenere quantità ematiche adeguate di glucosio anche in caso di diete a basso tenore di carboidrati, purché vi siano adeguate quantità di proteine. Al contrario un eccesso di carboidrati (oltre il 40%) può causare problemi di iperglicemia nei gatti.

Perché i gatti hanno bisogno di cibo secco

I gatti necessitano di proteine ​​per la maggior parte della loro dieta e hanno bisogno di includere nella loro dieta alcuni aminoacidi e vitamine come taurina, arginina, vitamina A, vitamina D3 e altre vitamine del gruppo B che non sono in grado di produrre naturalmente. Le crocchette per gatti sono un mangime completo, e contengono tutto ciò di cui il tuo felino ha bisogno: dal grasso necessario per fornire energia alle proteine per dare forza ai suoi muscoli. Inoltre, sono ottime per i denti dei gatti: grazie alla loro azione abrasiva consentono di contrastare l’accumulo di placca o tartaro.

L’importanza del cibo umido

Dal punto di vista nutrizionale, un cibo per gatti umido è ideale per questo micio dalle abitudini pigre. La differenza più marcata con le crocchette, infatti, sta nella densità calorica. Il cibo per gatti in scatoletta ha una percentuale di umidità decisamente maggiore rispetto alle crocchette, pertanto, il suo apporto calorico è più diluito. Il vantaggio è anche nella soddisfazione del tuo gatto sempre affamato: si sentirà sazio con un pasto che contiene meno calorie con il vantaggio che, se è in sovrappeso, sarà per te più facile tenere sotto controllo la sua linea. Tuttavia, il secco non va affatto eliminato; per soddisfare i bisogni nutrizionali di un gatto e assicurarsi che ogni giorno assuma tutto ciò di cui necessita, è bene sempre integrare i due tipi di alimento.