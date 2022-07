Come togliere i fiori secchi dalla pianta grassa: ecco la tecnica

Togliere i fiori secchi dalla pianta grassa è un’operazione che dovrai eseguire regolarmente. In questo modo, avrai assicurate fioriture continue e potrai mantenere la tua succulenta in perfetta salute. Sebbene siano specie botaniche che richiedono poche cure, in estate hanno bisogno di qualche accorgimento in più. Tra queste accortezze, è importante rimuovere i fiori, una volta appassiti, per favorire così nuove fioriture.

Come togliere i fiori secchi dalla pianta grassa

Anche se le piante grasse non si potano, è importante togliere i fiori secchi dopo ogni fioritura. Così facendo, ti assicurerai nuove produzioni di fiori e conserverai la tua pianta in perfetta salute. Rimuovere i fiori appassiti è un’operazione semplicissima che potrai compiere direttamente con le mani.

Ti basterà afferrare la corolla avvizzita con l’indice e il pollice e staccarla con estrema delicatezza. Questo piccolo procedimento andrà ripetuto regolarmente, alla fine della fioritura.

Curare la pianta grassa in estate: altri consigli utili

La tua pianta grassa andrà pulita con frequenza. La pulizia di una succulenta comporta più operazioni. Oltre a togliere i fiori secchi regolarmente, dovrai spolverare con frequenza le sue foglie. Altrimenti, l’accumulo di polvere potrebbe pregiudicare il normale processo di fotosintesi clorofilliana.

Se le piante hanno foglie con aculei ti converrà adoperare un pennellino morbido o un phon per capelli. In questo caso, meglio utilizzare aria fredda o a basse temperature e a una distanza di circa 15 cm, se non vorrai rischiare di danneggiare la pianta.

La maggior pare delle piante grasse è sprovvista di aculei. Rimuovere la polvere da queste specie sarà più semplice. Ti basterà munirti di un panno umido o un pennello morbido ed eliminare la polvere, foglia per foglia.

Annaffiare le piante grasse con il caldo

In estate l’ideale sarebbe spostare le piante grasse all’aperto e riportarle in casa a fine autunno. Che la tua pianta sia coltivata all’esterno o all’interno, non dovrai scordarti di innaffiarla. Questo tipo di pianta ha bisogno di poca acqua, perché è dotata di tessuti particolari capaci di trattenere molta all’acqua e usarla nei periodi più asciutti.

Durante la stagione calda, però, sarebbe bene assicurare alla pianta grassa un apporto idrico regolare, almeno una volta alla settimana o due, se il caldo aumenta. Dovrai irrigare il substrato, quando il terriccio è del tutto asciutto. Se le temperature estive sono particolarmente alte, potrai nebulizzare la pianta, senza bagnare i fiori, meglio se al mattino o durante la sera. Le piante grasse dovrebbero essere annaffiate usando acqua non calcarea.