Anche i contesti “casalinghi”, apparentemente legati alla routine, quando si tratta di pulire le proprie “stanze” ci portano a comprendeere alcune dinamiche che portano questi contesti ad essere percepiti come qualcosa di complesso. Il calcare risulta essere uno dei pricipali “nemici” sopratutto delle zone umide, quindi bagno e cucina, della nostra casa, e per diverse motivazioni, risulta essenziale non solo eliminarlo dove presente ma anche evitare un nuovo sviluppo. Il calcare infatti oltre ad essere antiestetico, può addirittura compromettere le strutture idriche provocando anche danni gravi.

Cos’è ?

Ma cos’è il calcare? Si tratta di una forma di minerale sedimentario composto sopratutto da uno specifico elemento, denominato calcite. Anche l’acqua del rubinetto risulta essere mai completamente “pura” ma contenente varie forme di sali minerali e la calcite è proprio tra tra gli elementi più diffusi. La durezza dell’acqua è proprio un valore determinato dalla presenza di questo elemento. Quindi superfici e zone della casa che tendono ad accumulare acqua, sopratutto in zone specifiche del paese contraddistinte dall’acqua particolarmente ricca di minerali (e quindi definita “dura” se non opportunamente mantenute pulite sviluppano prima o poi tracce di calcare, solitamente di colore biancastro, che si accumula nelle zone più difficili da pulire.

Rimedi contro il calcare: ecco la tecnica segreta del sale grosso

Esistono numerosi prodotti per debellare il calcare, alcuni specifici per rimuoverlo dalle tubature ma sopratutto per detergere le superfici. In combinazione con altre sostanze comuni, il sale grosso può essere un valido alleato per aiutarci a rimuovere le incrostazioni. Utilizzando una soluzione formata da 200 gr di bicarbonato, la medesima quantità di sale grosso e 300 ml di aceto all’interno di un comune spruzzatore direttamente sulle incrostazioni e lasciando “riposare” tutta la notte.

Il sale può avere una funzione anticalcare anche per la lavatrice in una soluzione composta da due cucchiai di sale grosso, uno di bicarbonato e un bicchiere di acqua demineralizzata, inseriti direttamente nella vaschetta del detersivo e attivando l’elettrodomestico scegliendo alte temperature.